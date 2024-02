"Zum ersten Mal geweint": Verletzter Götze in Dresden "beleidigt, bespuckt und beworfen"

Das Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden endete für Felix Götze mit einer schmerzhaften Kopfverletzung. Doch schlimmer war für den Verteidiger von Rot-Weiss Essen, was danach passierte.

Mit einem Kopfball kurz vor der Linie hatte Felix Götze beim Auswärtsspiel seiner Essener in Dresden - dort, wo er 2022 mit dem 1. FC Kaiserslautern den Aufstieg gefeiert hatte - das 2:2 und damit einen Punkt für seine Mannschaft gesichert. Seine Rettungstat vom Samstag musste der Verteidiger allerdings teuer bezahlen: Er war mit Jakob Lemmer zusammengeprallt und hatte sich eine blutende Kopfwunde zugezogen.

Nach einer kurzen Behandlungspause wurde der 26-Jährige schließlich auf einer Trage direkt vor der Dresdner Heimkurve aus dem Innenraum gebracht - abgeschirmt von Schirmen, die Ordner in den Händen hielten.

Einige hässliche Attacken konnten aber auch diese nicht verhindern.

"Gestern habe ich das erste Mal in meiner Fußballkarriere geweint", schrieb Götze einen Tag später auf Instagram. "Nicht vor Schmerzen, sondern weil es erniedrigend war, mit blutendem Gesicht und unter Schock beleidigt, bespuckt und beworfen zu werden."

Tatsächlich ist auf Fernsehbildern zu sehen, dass Götze bei seinem Abtransport zwar viel aufmunternden Applaus von den Rängen erhält. Vereinzelt wird der auf einer Trage liegende Abwehrspieler allerdings auch angegangen.

"Ich liebe diesen Sport und ich schätze alle Fans, denn ohne euch wäre der Fußball nicht das, was er ist. Bitte bleibt so voller Emotionen und mit diesem Feuer dabei. Aber bei allen Emotionen dürfen gewisse Grenzen einfach nicht überschritten werden", so Götze weiter. "In jedem Trikot, das unten auf dem Rasen getragen wird, steckt ein Mensch!"

"Ein großes Dankeschön auch an alle Betreuer und Ärzte"

Götze bedankte sich auch "für all eure Nachrichten gestern. Ein großes Dankeschön auch an alle Betreuer und Ärzte, die mich gestern in Dresden versorgt haben." Bereits am Samstag hatte er die Heimreise nach Essen antreten können, nachdem seine Platzwunde in einem Dresdner Krankenhaus genäht worden war. Weitere Auffälligkeiten, so teilte es RWE mit, seien nicht festgestellt worden.

Für den gebürtigen Dortmunder ist es nicht die erste Kopfverletzung. In der Saison 2021/22 hatte er sich im Auswärtsspiel bei Viktoria Berlin einen Haarriss im Schädel zugezogen und lag kurzzeitig sogar auf der Intensivstation. Wenige Wochen später erlitt er in Duisburg eine Gehirnerschütterung und spielte zeitweise mit einem Spezialhelm.