Zum dritten Mal nur auf der Bank: Rose erklärt Umgang mit Openda

Lois Openda erzielte am Samstag in Bochum sein 21. Pflichtspieltor - als Joker allerdings. Trainer Marco Rose sah "keinen besseren Moment", um seinem Angreifer zunächst auf der Bank zu lassen.

Am Samstag in Bochum fand sich Lois Openda in einer für ihn ungewohnten Position wieder. Der belgische Angreifer von RB Leipzig saß zu Beginn der Partie beim VfL auf der Ersatzbank. Das widerfuhr Openda erst zum dritten Mal, seit er im Juli 2023 von RC Lens nach Leipzig gekommen war. Im Erstrunden-Match des DFB-Pokals beim SV Wehen Wiesbaden (3:2) sowie im letzten Gruppenspiel der Champions League gegen Young Boys Bern (2:1) war der 23-Jährige ebenfalls von der Bank gekommen.

Nun also das dritten Mal. Aus gutem Grund, wie Marco Rose sagte. "Ich habe mir die Trainingswoche angeschaut", so der RB-Coach, der festgestellt hatte, dass Openda zuletzt "ein bisschen überspielt" gewirkt habe, "er hat viele Spiele gemacht und viele Tore geschossen und hatte in München schon ein bisschen schwerfällig gewirkt". Auch der Angreifer selbst hatte laut Rose zugegeben, dass er beim Gastspiel vor Wochenfrist bei Bayern München (1:2) "nach 15 Minuten schon relativ schwere Beine" (Rose) gehabt habe. Also gönnte der Leipziger Coach seinem Top-Torschützen eine Verschnaufpause. "Wir spielen eine englische Woche, es gab keinen besseren Moment, um mal zu sagen: Heute kommst du mal von der Bank und bringst nochmal Energie und Frische", umschrieb Rose seine Gedankengänge.

Des Trainers Idee griff. Als ein Protagonist des in der 65. Minute eingewechselten Trios (neben Openda noch Yussuf Poulsen und Eljif Elmas) sorgte der bullige Stürmer (1,77 Meter, 79 Kilo) dafür, dass die Partie beim Stande von 1:1 in Richtung RB Leipzig lief. Kaum war Openda auf dem Platz, da traf er mit einer für ihn typischen Aktion zum 2:1. Nach einem Ballgewinn von Amadou Haidara startete der Belgier in die Tiefe, erhielt vom Mittelfeldspieler aus Mali den Pass zentimetergenau in den Lauf und schloss nach ein paar Schritten aus halblinker Position mit links in die lange Ecke ab. Dass Bochums Keeper Andreas Luthe den Ball hätte halten können (wenn nicht müssen) war für Openda das Glück des Tüchtigen. Der Treffer von Bochum bedeutete für den Leipziger Rekordtransfer dessen 21. Tor im 33. Pflichtspiel-Einsatz.

Macht es Openda in Madrid wie in Manchester?

An Mittwoch im Estadio Santiago Bernabeu dürfte Openda wieder von Beginn an auflaufen, wenn RB bei Real Madrid um den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale spielt. Dass er imstande ist, auch gegen die Top-Gegner in der Königsklasse zu treffen, bewies Openda am 28. November 2023 im Gruppenspiel bei Manchester City, als er zwei schnelle Konter zur zwischenzeitlichen Leipziger 2:0-Führung abschloss. Gegen ähnliche Aktionen eines nun wieder frischen Openda hätten die Verantwortlichen der Sachsen in Madrid nichts einzuwenden. Nur das Endergebnis vom 28. November 2023, ein 2:3, das hätten sie am Mittwoch gerne anders.