Zum dritten Mal: Colantuono coacht Salerno

Italienische Medien hatten es bereits berichtet, nun ist es offiziell: Fabio Liverani ist seinen Job als Cheftrainer beim Tabellenletzten der Serie A los. US Salernitana entband den 47-Jährigen am Dienstag von seinen Pflichten und präsentierte mit Stefano Colantuono einen alten Bekannten. Schon von Dezember 2017 bis 2018 und zwischen Oktober 2021 und Februar 2022 hatte der neue Coach in Salerno gewirkt.