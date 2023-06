Zum Conference-League-Sieger? West Ham mit Interesse an Tah

Schon vor Monaten hat Jonathan Tah Bayer 04 davon in Kenntnis gesetzt, dass er den Klub nach acht Jahren verlassen möchte. Ein Interessent für den Nationalspieler, der eine Ausstiegsklausel besitzt, ist West Ham United - der neue Klub des früheren Leverkusener Kaderplaners Tim Steidten.

Den Traum von der Premier League verfolgt Jonathan Tah schon seit geraumer Zeit. Und so ließ sich der Innenverteidiger bei seiner letzten Vertragsverlängerung in Leverkusen, ein Jahr bevor sein altes Arbeitspapier geendet hätte, eine Ausstiegsklausel in seinem Kontrakt verankern, dass er Bayer 04 für eine fixe Ablöse von 18 Millionen Euro verlassen kann.

Dass ein absoluter Top-Klub aus der stärksten Liga der Welt für diesen Preis anbeißt, gilt eher als unwahrscheinlich. Trotz einer sehr guten Rückrunde, in der der 27-Jährige der vielleicht stärkste und konstanteste Bayer-Profi war. Dennoch gibt es zumindest einen namenhaften Interessenten auf der Insel: West Ham United.

Bei den Hammers wird ab dem 1. Juli mit Tim Steidten der ehemalige Manager Sport von Bayer 04 das Sagen haben, nicht nur was Kaderzusammenstellung und Transfers betrifft. Und so könnte es nach Steidtens Inthronisierung pikanterweise sehr schnell auf dem Transfermarkt zu einem ersten Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen Klub kommen.

Beim Gewinner der Europa Conference League ist Leverkusens Abwehrchef jedenfalls ein heißer Kandidat, wobei dieser Deal zumindest zum jetzigen Zeitpunkt keine Verhandlungen über die Ablöse benötigten würde. Schließlich besitzt Tah, den Werkself-Trainer Xabi Alonso gerne halten würde und für den es auch Interessenten aus Italien gibt, besagte Ausstiegsklausel.

Rice hat Priorität für Steidten

Allerdings muss diese vor Leverkusens Trainingsauftakt am 10. Juli aktiviert werden, wie Steidten als ehemaliger Bayer-04-Manager natürlich weiß. Wird West Ham (oder ein anderer Interessent) erst später konkret, müssten sich die Klubs über die Ablöse hingegen erst verständigen.

Priorität auf dem Transfermarkt besitzt für West Ham und Steidten aber natürlich erstmal der Verkauf von Topstar Declan Rice, um dessen Ablöse mit dem FC Arsenal gefeilscht wird. Von den Gunners möchte seinerseits Bayer 04 gerne Mittelfeldspieler Granit Xhaka (30) verpflichten, mit dem sich der Klub schon seit langem grundsätzlich einig ist, den Arsenal aber erst abgeben möchte, wenn man selbst fürs Mittelfeld hochkarätige Verstärkung(en) gefunden hat.