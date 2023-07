Zukunft der VfB-Berater Lahm und Khedira offen

Ob die Weltmeister Philipp Lahm und Sami Khedira künftig weiterhin in beratender Funktion für den VfB Stuttgart tätig sein werden, ließ Vorstandschef Alexander Wehrle in einem Interview offen.

Der 11. September 2022 sorgte für ordentlich Nachhall im Schwabenland. Der VfB Stuttgart holte sich mit seinen früheren Starspielern Philipp Lahm, Sami Khedira und Christian Gentner sportliche Kompetenz ins Boot. Dadurch stellte der Traditionsklub, gewollt oder ungewollt, die Zukunft des damaligen Sportdirektors Sven Mislintat in Frage.

"Das Ziel war, uns breiter aufzustellen und zum Beispiel in der Kaderplanung auch mal andere Perspektiven zuzulassen", sagte Vorstandschef Alexander Wehrle nun in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". Dass es an einer möglichen "One-Man-Show" Mislintats gelegen habe, wolle Wehrle "nicht mehr kommentieren".

Viel mehr ging es ihm darum, die Rollen des früheren VfB-Führungstrios zu erklären. "Christian Gentner arbeitet als 'Leiter der Lizenzspielerabteilung' eng mit Trainer Sebastian Hoeneß und unserem Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zusammen, auch bei Transferaktivitäten." Khedira und Lahm haben beratende Funktion und unterstützen besonders "bei Themen wie Kaderplanung und Nachwuchsleistungszentrum".

Gut möglich, dass wir das aktuelle Modell dann wieder verändern. Alexander Wehrle

Auch zwischen Khedira und Lahm seien die Grenzen klar abgesteckt. "Sami ist operativer tätig, er ist häufig hier, nimmt an Sitzungen teil und führt Gespräche - Philipp macht eher eine Art Consulting und analysiert mit seinen Leuten meistens aus München", so Wehrle. Ein neuer Sportvorstand könnte vieles verändern, das verhehlt auch Stuttgarts Vorstandschef nicht. "Gut möglich, dass wir das aktuelle Modell dann wieder verändern", gesteht Wehrle.

Lahm arbeitet neben seiner Tätigkeit beim VfB unter anderem auch als Chef des Organisationskomitees der Heim-EM 2024. Khedira soll zum festen Kandidatenkreis für die neue Rolle des DFB-Sportdirektors gehören.