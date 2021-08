Zu wenige Local Player: Union mit reduziertem Kader gegen Kuopion PS

31 Spieler stehen im Kader des 1. FC Union. 25 hätte der Klub für sein Europapokal-Comeback nominieren dürfen. Da die Eisernen aber eine UEFA-Vorgabe nicht erfüllen, muss im Duell mit Kuopion PS ein etwas kleineres Aufgebot reichen.

Die Vorfreude "ist groß", sagt nicht nur Robin Knoche vor dem Hinspiel in den Play-offs zur Europa Conference League. Am Donnerstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft der 1. FC Union im Olympiastadion von Helsinki auf Finnlands Tabellenzweiten Kuopion PS, der hierzulande den Wenigsten ein Begriff sein dürfte. Nach einer "ausführlichen Videoanalyse" fühlt sich Knoche aber bereit für das Duell.

"Was ich vom Gegner gesehen habe, ist nicht so schlecht, wie es vielleicht von manchen gemacht wird. Es gilt, vorsichtig zu sein und nicht überheblich zu wirken", sagt der Innenverteidiger der Eisernen und ergänzt: "Es ist eine Mannschaft, die auch für mich überraschend relativ viel Ballbesitz haben will. Damit hatte ich so nicht gerechnet. Hoffen wir mal, dass es uns entgegenkommt. Für uns gilt es, unsere Tugenden wieder reinzuwerfen."

Union tritt die Reise am Mittwoch per Charterflieger nach Helsinki an - allerdings nicht mit dem maximal zulässigen Aufgebot. 25 Spieler erlaubt die UEFA im Kader, darunter müssen mindestens vier Akteure sein, die zwischen ihrem 15. und 21. Lebensjahr drei Spielzeiten bei ihrem Klub verbracht haben. Diese Vorgabe erfüllen bei Union aber nur Laurenz Dehl und Fabio Schneider (beide 19). Wegen dieses Verstoßes wird den Eisernen das Kontingent für beide Partien gegen KuPS um zwei Plätze gekürzt, wie Union am Dienstag auf Anfrage bestätigte.

23 Spieler können also in den Kader berufen werden. Dehl und Schneider reisen Klubangaben zufolge aber nicht mit nach Finnland. Macht also zunächst 21 einsatzbereite Akteure für das Hinspiel. Laut UEFA-Homepage fehlen im Aufgebot die Neuzugänge Levin Öztunali und Pawel Wszolek sowie Sebastian Griesbeck. Das Trio werde aber mitfliegen, erklärte Union, obwohl der Reisegruppe dann 24 Spieler angehören, einer mehr als erlaubt. Der Hintergrund: Bis Mittwoch, 24 Uhr, kann nachgemeldet werden, teilte Union mit. Deshalb fliegt der Bundesliga-Siebte der vergangenen Saison mit 24 Profis nach Helsinki. Einer muss dann noch am Tag vor der Partie gestrichen werden.

Auch van Drongelen fehlt

Nicht mit an Bord werden Grischa Prömel, Anthony Ujah und Leon Dajaku sein, die verletzt waren. Ebenso fehlt Suleiman Abdullahi, der den Klub verlassen darf. Auch Rick van Drongelen ist nicht dabei. Der vom Hamburger SV verpflichtete Innenverteidiger hatte sich zuletzt an der Nase verletzt, sollte aber eigentlich mit einer Maske grundsätzlich spielfähig sein.

Sollte sich Union in den beiden Play-off-Spielen gegen den Kuopion PS durchsetzen, kann der Klub bis zum 2. September (24 Uhr) das Aufgebot für die Gruppenphase der Europa Conference League melden. Dieser Kader gilt laut UEFA dann "für alle weiteren Spiele vom ersten Gruppenspiel bis zum Finale".