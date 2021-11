Zimmermanns Plan der kleinen Schritte

Hannovers Trainer Jan Zimmermann verbreitet vor dem Auftritt in Düsseldorf Optimismus. Doch eine schlechte Leistung und eine Niederlage würde den Druck auf den 96-Coach spürbar ansteigen lassen.

So kann man auch versuchen, die triste sportliche Situation zumindest verbal etwas aufzuhübschen. "Von den letzten fünf Halbzeiten waren vier gut", antwortete Jan Zimmermann auf der Pressekonferenz von Hannover 96 auf die Frage, was er in dieser Woche unternommen habe, um mal wieder zu gewinnen. In den zweiten 45 Minuten in Regensburg, im Pokal gegen Düsseldorf und in der ersten Halbzeit gegen Aue habe seine Mannschaft gut gespielt, betonte der 96-Coach daraufhin.

Das Problem ist aber: In Regensburg hat 96 mit 1:3 verloren, daheim gegen Aue nur 1:1 gespielt und lediglich im Pokal gegen Düsseldorf eine durchgehend gute Leistung abgeliefert. Und daran will 96 nun am Samstag beim Ligaspiel in Düsseldorf anschließen. "Wir haben viele gute Abläufe im Training drin gehabt, ich habe viele gute Torabschlüsse gesehen und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir an das Pokalspiel anknüpfen können", verbreitet der Trainer Optimismus. "Wir müssen diese guten Phasen, die wir haben, mehr für uns nutzen, dass wir da mehr Tore machen und auch nicht so leichte Gegentore bekommen wie zuletzt gegen Aue."

Zimmermann: "Die Liga ist eng"

Und möglichst drei Punkte aus der Landeshautstadt Nordrhein-Westfalens mitnehmen. Eine Niederlage mit einer schlechten Darbietung würde den Druck auf Zimmermann deutlich ansteigen lassen. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Zu wenig für die Ansprüche in Hannover, die in den vergangenen Monaten ohnehin schon gesunken sind. "Die Liga ist eng", erklärte Zimmermann. "Wir müssen einen kleinen Schritt nach dem anderen machen. Und nicht glauben, wenn wir einen Schritt gemacht haben, dass wir gleich wieder springen können." Zwei gute Halbzeiten in Düsseldorf wären ja auch schon gut. Das wären dann sieben aus den letzten vier Spielen. Und im Optimalfall drei Punkte mehr auf dem Konto.