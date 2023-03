Zieht es U-19-Erfolgstrainer Willig weg?

Nico Willig ist schon fast so etwas wie das Gesicht des Unterbaus des VfB Stuttgart. Mittlerweile scheint es nicht mehr ausgeschlossen, dass der 42-Jährige mittelfristig den nächsten Schritt gehen und im Seniorenbereich anheuern wird.

Entsprechende Gerüchte jedenfalls halten sich hartnäckig in Bad Cannstatt und nach kicker-Informationen haben diese durchaus eine gewisse Substanz. Interesse in der Branche, selbstredend auch im Seniorenbereich, hat Willig mit seiner Arbeit in jedem Fall geweckt. Seit 2016 ist er im Nachwuchs des VfB als Trainer beschäftigt, seit 2018 ist er Chefcoach der U 19.

Seitdem steht einmal die Meisterschaft in der Süd-Südwest-Staffel der Junioren-Bundesliga zu Buche, zudem zwei A-Junioren-Pokalsiege - wenngleich 2018/19 beim 2:1 im Finale gegen RB Leipzig Daniel Teufel als Vertreter auf der Bank saß. Denn damals war Willig interimistisch zu den Profis aufgerückt.

Nicht ausgeschlossen, dass dies nicht Willigs letzter Auftritt im Seniorenbereich bleibt. Damals im April 2019 holte ihn Ex-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger nach oben als Nachfolger von Markus Weinzierl. Willig gelang es, eine leblose Truppe zu reanimieren, die am Ende jedoch in der Relegation gegen den 1. FC Union mit zwei Unentschieden (2:2, 0:0) den Kürzeren zog und den Gang in die 2. Liga antreten musste. Willig hatte sich damals bereits früh festgelegt, wieder in den Nachwuchsbereich zurückkehren zu wollen, unabhängig vom Ausgang seines Profi-Engagements. Der Vertrag des gebürtigen Tübingers in Stuttgart ist noch bis 2024 datiert.

Viele Vorverträge rufen keine große Begeisterung hervor

Bei der möglichen Neu-Orientierung Willigs soll es nach kicker-Informationen auch um die generelle Ausrichtung im oberen Nachwuchsbereich der Schwaben gehen. Keine allzu große Begeisterung bei dem erfahrenen Juniorencoach soll die enorm frühe Ausstattung mehrerer U-17-Talente mit Profiverträgen respektive Profi-Vorverträgen im vergangenen Sommer hervorgerufen haben.

Der 2005er-Jahrgang des VfB hatte in der zurückliegenden Saison die Süd-Südwest-Meisterschaft in der U-17-Bundesliga geholt und war erst im Finale um die Deutsche Meisterschaft dem FC Schalke 04 mit 2:3 im Elfmeterschießen unterlegen. Zudem stellte der VfB aus jenem Jahrgang mit Dennis Seimen, Paulo Fritschi, Samuele di Benedetto, Alexandre Azevedo und Laurin Ulrich fünf Talente für die DFB-Elf bei der U-17-EM im Mai 2022. Mit Semih Kara (Türkei) und Jan-Carlo Simic (Serbien), der mittlerweile für die AC Milan aufläuft, nahmen zwei weitere damalige VfB-Youngster an dem Turnier in Israel teil.