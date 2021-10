Zakaria: "Wir müssen auch auswärts unsere Punkte machen"

Die Null steht. Zumindest in Bezug auf Borussias Ausbeute an Auswärtspunkten in der laufenden Saison. Denis Zakaria fordert ein Ende der Durststrecke, um sich in der Tabelle weiter nach oben orientieren zu können.

"Wir müssen auch auswärts unsere Punkte machen. Wir sind eine gute Mannschaft - und müssen das auch in den Auswärtsspielen zeigen", sagt Zakaria vor der Fahrt zum VfL Wolfsburg.

Ausgerechnet bei den Niedersachsen, denen die Borussen in den 16 Anläufen seit 2003 keine Heimniederlage mehr beibringen konnten, soll am Samstag das Zählerkonto aufgestockt werden, nachdem man in dieser Saison bei Bayer Leverkusen (0:4), Union Berlin (1:2) und dem FC Augsburg (0:1) komplett leer ausging und nur einen eigenen Treffer erzielen konnte. "Wir werden alles versuchen, diese drei Punkte zu holen", kündigt der Mittelfeldspieler in Borussias vereinseigenem "Fohlen-TV" an - und macht keinen Hehl daraus, dass der aktuelle Platz 11 in der Tabelle nicht gerade das ist, was man von der Qualität des Gladbacher Teams erwarten kann. Zakaria: "Wir wollen weiter nach oben. Aber das gelingt uns nur, wenn wir so wie gegen Dortmund spielen."

"Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt schon bei zwei Treffern stehe"

Dass es am vergangenen Samstag gegen den BVB (1:0) mit dem zweiten Heimsieg klappte, war zu einem guten Teil gerade dem Schweizer Nationalspieler zu verdanken. Es hat den Anschein, dass Zakaria die langwierigen Folgen der schweren Knieverletzung vom März 2020 endgültig überwunden hat und wieder auf seine Top-Verfassung zusteuert. Sein Siegtor gegen Dortmund bedeutete schon den zweiten Saisontreffer, auch beim Heimsieg über Arminia Bielefeld (3:1) hatte der 24-Jährige eingenetzt. Zum Vergleich: In der gesamten Spielzeit 2020/21 blieb es für Zakaria bei jeweils nur einem Tor und einem Assist in 25 Bundesligaspielen. "Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt schon bei zwei Treffern stehe", sagt Zakaria, "und ich hoffe, dass es auch nicht meine letzten Tore in dieser Saison bleiben."