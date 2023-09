Zahltag auf St. Pauli

Die Vorzeichen standen denkbar ungünstig für den FC St. Pauli. Zur Torarmut kam in der abgelaufenen Woche auch noch akute Personalnot - dennoch gelang mit dem 5:1 gegen Holstein Kiel ein echter Befreiungsschlag.

Die Kunde vom Bänderriss von Kapitän Jackson Irvine hatte schon schwer gewogen, dann meldeten sich auch noch David Nemeth und Manolis Saliakas krankheitsbedingt ab. Ein Achsenbruch, der zu viel hätte sein können für eine Mannschaft, die im bisherigen Saisonverlauf zwar fast immer überzeugt, aber nur einmal gewonnen und lediglich drei Mal getroffen hatte. Für Hauke Wahl kam das krachende 5:1 gegen seinen Ex-Klub von der Förde dennoch nicht überraschend. "Wir haben so viel Qualität im Kader", sagt der Innenverteidiger. "außerdem waren wir schon in den letzten Partien so oft so nah dran." Da hatte St. Pauli phasenweise deutlich mehr Chancen herauskombiniert als am Sonntag, aber: Gegen Kiel war nahezu jeder Schuss ein Treffer. Der Sonntag wurde zum Zahltag. Connor Metcalfe hatte nach vier Minuten traumhaft aus der Distanz abgeschlossen Eric Smith kurz danach nicht weniger schön nachgelegt.

"Solche Brustlöser", analysiert Wahl, "haben wir nach den letzten Wochen gebraucht. Es war klar, dass nur der Knoten platzen muss und dass es dann richtig, richtig läuft." Der 29-Jährige führt das nicht nur auf die Qualität und Quantität der Möglichkeiten in den zurückliegenden Wochen zurück, sondern auch auf das Potenzial im Aufgebot, das es ermöglicht, Ausfälle zu kompensieren. "Wir haben nicht den größten Kader, aber alle Jungs, die da sind, haben unglaubliche Qualität." Wahl ist sicher: "Jeder Spieler bei uns könnte bei anderen Zweitligisten Stammspieler sein."

"Connor hat ein super Spiel gemacht"

Den Status "Stammspieler" strebt Metcalfe schon seit seinem Wechsel ans Millerntor im Sommer 2022 an, am Sonntag erhielt er den Startplatz seines Landsmannes. Weil sich Kapitän Irvine bei Australiens Nationalteam verletzt und zudem Nemeth abgemeldet hat, beließ Fabian Hürzeler Eric Smith in der Dreierkette und beorderte Metcalfe auf Irvines Position. "Natürlich", sagt der Trainer, "vermissen wir Jackson als Persönlichkeit. Aber Connor hat ein super Spiel gemacht. Ihm liegt diese Rolle." Aus dieser traf er zur befreienden Führung, ließ beim Gegentor allerdings auch Kiels Torschützen Lewis Holtby im Rücken entwischen.

Dennoch überwiegt seit Sonntag auf St. Pauli die Überzeugung, dass die Mannschaft nun angekommen ist in der Saison. "Wir hatten in einigen anderen Partien zuvor mehr klare Chancen als gegen Kiel herauskombiniert", sagt Ersatz-Kapitän Marcel Hartel, "aber wir haben uns dieses Ergebnis schon in den Wochen zuvor verdient und nehmen viel Selbstvertrauen für die kommenden sehr, sehr schönen Spiele mit." Dann geht es nacheinander gegen die Bundesliga-Absteiger Schalke 04 und Hertha BSC.