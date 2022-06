"Zählen nicht zu den Favoriten": ATSV Erlangen startet mit großem Umbruch in die neue Saison

"Jung, willig und bodenständig" will sich der ATSV Erlangen zur neuen Spielzeit 22/23 präsentieren. Ein großer Umbruch im Kader unterstreicht diese Selbsteinschätzung. Nicht weniger als 18 Neuzugänge gibt es zu vermelden.

"Der ATSV Erlangen möchte sich zur neuen Saison in der Bayernliga jung, willig und bodenständig präsentieren." Mit diesen Worten leitet Jörg Markert, Abteilungsleiter und starker Mann bei den Uni-Städtern, den personellen Umbruch ein, der dem Kader des ATSV ein völlig neues Gesicht geben wird. Und mit diesem Umbruch werde den ATSV in diesem Jahr nicht zu den Favoriten der Bayernliga Nord zählen, schraubt Markert die Erwartungen nach dem jüngst knapp verpassten Aufstieg in die Regionalliga herunter: "Unser Ziel ist es, die junge Mannschaft mit Spielzeit auszustatten, sie sich finden zu lassen und dann von Spiel zu Spiel schauen. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft sehr viel Qualität hat und mittelfristig für einen sehr schönen Fußball sorgen wird. Langfristig hat sie sicherlich auch das Potenzial, mehr zu erreichen."

Mit Michael Hutzler wurde kürzlich bereits ein neuer Chefcoach präsentiert: "Er ist bekannt für seine gerade Linie und hat in den letzten Jahren bewiesen, mit jungen Spielern arbeiten zu können", so Markert. Schon im zweiten Jahr beim ATSV Erlangen dabei ist Simon Olejnizak, der die Mannschaft als Athletiktrainer unterstützt. Auch Torwart-Trainer Tobi Fuchs ist weiterhin an Bord. Neu dabei im Trainerteam: Adrian Mesek (zuletzt Turnerschaft Fürth) als Co-Trainer.

18 Neue

Viel Neues hat sich derweil auch im Kader getan: Fürs Tor kommt Alessandro Burkard vom FC Sand. Der 22-jährige wurde beim 1. FC Nürnberg ausgebildet. Ebenfalls für das Tor kommt von der SpVgg Greuther Fürth der 19-jährige Max Böhnke, der auch schon Regionalliga-Einsätze hatte.

Für die Defensive wechselt mit Luca Ruiu ebenfalls ein Talent mit Perspektive zum ATSV. Ruiu hat schon bei der TSG Hoffenheim und zuletzt beim 1. FC Nürnberg gespielt. "Der ebenfalls 19-jährige Innenverteidiger wird uns sicherlich viele tolle Spiele bringen", glaubt Markert. Hoffnungen setzt Markert auch in Yannik Raab, der in den letzten zwei Jahren Kapitän der U-19-Bundesliga-Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth war. "Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat." Ebenfalls aus der U-19-Bundesliga wird sein bisheriger Fürther Teamkollege Kevin Ortius den ATSV verstärken. Der gelernte Linksverteidiger ist 19 Jahre alt.

Dominik Hahn (18) ist ein junger Spieler, der bei der SG Quelle Fürth ausgebildet wurde und mit seinem linken Fuß auf der Außenbahn kommt. Mit Tugkan Sarac kommt ein weiterer Linksfuß von Quelle Fürth. "Der 22-jährige Offensivspieler ist sehr dribbelstark und quirlig", so Markert. Tobias Gröger (20) ist gelernter Innenverteidiger und hat mit seinen 20 Jahren schon eine komplette Landesliga-Saison hinter sich. Auch er kommt von Quelle Fürth. Von der SpVgg Mögeldorf hat der ATSV derweil Hendrik Behnisch (20, Mittelfeld) und David Brutcher (19, Abwehr) zu sich lotsen können. "Sie werden uns noch viel Freude machen", glaubt Markert.

Vom SV Seligenporten konnte man ebenfalls ein Trio zum ATSV lotsen: Rückkehrer Josip Bajic ist ein bereits bekanntes Gesicht in Erlangen: Der 22-Jährige wurde beim 1. FC Nürnberg ausgebildet und ist im defensiven Mittelfeld zuhause. David Vidovic kann ebenfalls auf der Sechs oder auf der Position des Innenverteidigers spielen und hat mit seinen 20 Jahren schon eine Saison Bayernliga gespielt. Drazen Misic beschreibt Markert als "sehr flexiblen Spieler. Mit seiner Größe und seinen technischen Fähigkeiten ist der 24-jährige Mittelfeldspieler eine Verstärkung für uns."

Auch Pascal Benes kommt

Eine wichtige Personalie kommt außerdem vom SC Adelsdorf: Pascal Benes (28), der sich in der Vergangenheit in der Bayernliga beim ASV Vach bewiesen hat, soll als Mittelstürmer eine wichtige Rolle einnehmen. Mit Mustafa Egzon, zuletzt U 19 beim FC Carl Zeiss Jena, kommt ein 18-jähriger Offensivspieler, der bereits beim FSV Bruck in der Jugend aktiv war. Dazu stoßen drei Akteure aus der eigenen Jugend: Sebastian Döring kam in der letzten Saison schon zu Bayernliga-Einsätzen bei den Herren. Außerdem bekommen Yannik Bodem und Emil Rizai Chancen, sich zu zeigen. Beide sind Jahrgang 2004, dürften also noch U 19 spielen.

Manuel Jurkic, Marcel Lustig, Ensar Rexephi , Tramain Lawson, Emre Uluca, der aktuell noch an einem Kreuzbandriss laboriert, sowie Philipp Mandelkow, Nico Geyer, Lucas Markert, Burak Ayvas und Sasa Visnic haben beim ATSV ihre Verträge verlängert. Alle weiteren Akteure, die in der vergangenen Spielzeit im Kader standen, werden den Verein verlassen.