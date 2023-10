Diese Ex-Profis kicken jetzt im Amateurfußball

Moustapha Salifou (geb. 1983)

Er spielte bei der WM 2006 in Deutschland für Togo, anschließende bei Aston Villa in der Premiere League: Moustapha Salifou hatte namhafte Gegner, er selbst aber hadert etwas mit verpassten Chancen. Denn in England kam der 66-fache Nationalspieler nicht über vier Ligaeinsätze hinaus, auch in Deutschland absolvierte er nur vereinzelt Einsätze in Liga zwei und Liga drei. Inzwischen ist er in der Bayernliga Süd beheimatet, kickt dort für Türkspor Augsburg. imago images/Mary Evans