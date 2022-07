Yoshida: Geballte Erfahrung für Schalkes Defensive

Wunsch-Kandidat Ko Itakura war nicht zu bekommen, aber dennoch zieht der FC Schalke einen Innenverteidiger aus Japan an Land. Die Routinier spielte lange in der Premier League und zuletzt bei Sampdoria Genua.

Der Deal mit Itakura war aus finanziellen Gründen letztlich nicht zu stemmen, der japanische Nationalspieler wechselte zu Borussia Mönchengladbach. Der FC Schalke hat aber schnell reagiert und einen sehr erfahrenen Profi für seine Abwehr verpflichtet. Am Dienstag unterschrieb Maya Yoshida beim Bundesliga-Aufsteiger zunächst für ein Jahr, es wurde eine Option für ein weiteres Jahr vereinbart. Der 1,87 Meter lange Verteidiger, zuletzt vom FC Southampton an Sampdoria Genua ausgeliehen, kommt ablösefrei.

Im August wird Yoshida 34, er bringt geballte Erfahrung mit. Vor zwölf Jahren wechselte er aus Japan zunächst zu VVV Venlo, seit 2012 stand er beim FC Southampton unter Vertrag und absolvierte in der Premier League immerhin 154 Spiele. In den letzten beiden Jahren war er an Sampdoria Genua ausgeliehen und auch in der Serie A Stammspieler: In der Liga absolvierte er in der vorigen Saison 26 Partien, stand 19 Mal in der Startelf.

Nach wie vor zählt der Routinier fest zum Stamm der japanischen Nationalelf und gehörte neulich beim Kirin-Cup in allen vier Parteien zur ersten Besetzung. Yoshida ist äußerst robust, wenn auch nicht fehlerfrei, aber ein Spieler, der Kommandos geben und eine Abwehrreihe stabilisieren kann.