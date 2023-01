Yeboah auf dem Weg nach Augsburg - Weg für Niederlechner frei

Kelvin Yeboah (22) wird der vierte Winter-Neuzugang beim FC Augsburg werden. Damit ändert sich die Lage in vorderster Front.

Es sollte etwas passieren, und in der Tat passiert einiges beim FC Augsburg. Nach Arne Engels (19), Dion Drena Beljo (20) und David Colina (22) steht nun auch Kelvin Yeboah vor einem Winter-Wechsel zum Tabellen-14. der Bundesliga. Der Angreifer befindet sich bereits auf dem Weg zum Medizincheck und soll anschließend mit Kaufoption vom CFC Genua ausgeliehen werden.

In der laufenden Serie-B-Saison kommt der im ghanaischen Accra geborene Italiener in elf Einsätzen auf ein Tor und eine Vorlage. Erst im vergangenen Januar hatte ihn der damalige Erstligist für 6,5 Millionen Euro von Sturm Graz aus Österreich verpflichtet. Dort hatte Yeboah, der seine ersten Profi-Schritte in Tirol absolvierte, in insgesamt 45 Pflichtspielen mit 20 Toren und zehn Vorlagen auf sich aufmerksam gemacht.

Veränderte Ausgangslage für Niederlechner

Durch die Verpflichtung des viermaligen U-21-Nationalspielers Italiens ändert sich die Ausgangslage für Florian Niederlechner. Der Routinier hatte Anfang Januar seinen Sommer-Wechsel zu Hertha BSC bekanntgegeben, hinter den Kulissen liefen in den vergangenen Wochen jedoch Gespräche über einen vorzeitigen Abschied in Richtung Hauptstadt. Der FCA wollte erst einen Ersatz finden und hat mit Yeboah und Beljo nun gleich zwei neue Stürmer geholt.

kicker Wochenendrückblick vom 15.1.2023 Rutter verlässt Hoffenheim - Haller mit Testspiel-Hattrick, Vertrag bis 2031: Chelsea zahlt bis zu 100 Millionen Euro für Mudryk, Barcelona holt Supercopa gegen Real Madrid, Deutsche Handballer ziehen vorzeitig in WM-Hauptrunde ein, Deutsche Skispringer mit steigender Formkurve kicker Wochenendrückblick vom 8.1.2023 08.01.2023 kicker Wochenendrückblick vom 18.12.2022 18.12.2022 kicker Wochenendrückblick vom 12.12.2022 12.12.2022 kicker Wochenendrückblick vom 11.12.2022 11.12.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Am Wochenende fehlte Niederlechner bei den zwei abschließenden Testspielen gegen Wolfsburg, allerdings wegen einer Muskelverhärtung im Oberschenkel. Ein weiterer Einsatz im FCA-Trikot wird immer unwahrscheinlicher.