Xavi zu Lewandowski-Verhandlungen: "Nicht einfach, da es sich um Bayern handelt"

Dass Robert Lewandowski den FC Bayern in diesem Sommer verlassen möchte, ist bekannt, ebenso, dass der FC Barcelona großes Interesse hat. Nun bestätigte Xavi laufende Verhandlungen und verriet auch, warum diese "nicht einfach" seien.

Beim Saisonfinale in Wolfsburg (2:2), wo Lewandowski zum fünften Mal in Folge die kicker-Torjägerkanone überreicht bekam, wurde endgültig klar, dass der polnische Ausnahmestürmer seinen bis 2023 laufenden Vertrag in München nicht verlängern möchte. Für den FC Bayern bedeutet dies, dass man Lewy noch in diesem Sommer ziehen lassen müsste, wollte man noch eine Ablöse einnehmen.

Der 33-Jährige erklärte dann auch, dass es nun darum gehe, die "perfekte Lösung für beide Seiten" zu finden. Rasch machten sich Gerüchte breit, dass der FC Barcelona großes Interesse am Angreifer habe - und diesen mit einem Dreijahresvertrag in die katalanische Metropole zu locken gedenke.

Einfach so wollen die Münchner ihren Top-Stürmer aber nicht gehen lassen, wie Oliver Kahn gegenüber dem BR unmissverständlich sagte. "Er hat einen Vertrag bis 2023. Diesen Vertrag wird er erfüllen. Basta!", sagte der Vorstandschef. Man sei da "sehr klar". Ob es beim "Basta" bleiben wird, bleibt abzuwarten, wenngleich Kahn seine Haltung unlängst in der "Welt" noch einmal klar wiederholte. Auch Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte einen vorzeitigen Wechsel des Torjägers bereits ausgeschlossen.

Ungeachtet dessen gibt es Verhandlungen zwischen Barcelona und Bayern, wie der katalanische Trainer Xavi am Samstag vor dem Saisonfinale gegen den FC Villarreal am Sonntag (LIVE! ab 22 Uhr bei kicker) von La Liga bestätigte. "Es gibt momentan Verhandlungen", verriet der 42-Jährige und erklärte zugleich, dass die Verhandlungen schwierig seinen. Ein Transfer von Lewandowski sei "nicht einfach, da es sich um Bayern München handelt. Aber er ist eine der Optionen."