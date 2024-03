Xabi Alonsos Treueschwur: Eine trockene Ansage und viel Applaus

Dass Xabi Alonso mindestens eine weitere Saison bei Bayer bleibt, sorgt in Leverkusen für große Freude. Die Fans feiern ihren Erfolgstrainer. Und Robert Andrich, Patrik Schick sowie Simon Rolfes äußern sich zur Entscheidung.

"Es ist gut, dass in dieser Personalie jetzt Klarheit herrscht": Xabi Alonso bleibt in Leverkusen. NurPhoto via Getty Images

Die Sprechchöre waren laut und hielten an. Immer und immer wieder intonierten die Bayer-Fans an diesem Samstag den Namen ihres hochgeschätzten Cheftrainers. Und als sich Xabi Alonso nach kurzem Zögern in Richtung der Leverkusener Fankurve aufmachte, da wurden die Gesänge noch mal vehementer, wuchtiger. Es war ein großes Dankeschön.

Einen Tag vor dem 2:1 gegen die TSG Hoffenheim hatte der Baske seinen Entschluss öffentlich gemacht, ein Teil von Bayer 04 bleiben zu wollen. Ein Treueschwur, der zumindest mal für die kommende Saison gilt und für anhaltende Freude bei der Werkself sorgt. Schließlich wäre der Sprung zu einem absoluten internationalen Großklub schon in diesem Sommer möglich gewesen, doch der 42-Jährige, der alsbald zum ersten Leverkusener Meistertrainer werden dürfte, entschied sich dagegen, sieht sich in Leverkusen noch nicht am Ende.

Rolfes freut sich über die geklärte Personalie

"Ganz trocken", so erzählte es Mittelfeldmann Robert Andrich nun, habe Xabi Alonso die Mannschaft am vergangenen Freitag über diese persönliche Entscheidung informiert. "Er hat gesagt, dass er nirgendwo hingeht, dass er bei uns bleibt, wir haben uns gefreut und applaudiert."

Bayers Angreifer Patrik Schick erklärte: "Es wäre schade gewesen, wenn er nach dieser Saison gegangen wäre." Also betonte Leverkusens Nummer 14: "Für die Mannschaft, für den Klub ist das schön." Nun gebe es keine Spekulationen mehr und "wir haben eine klare Zukunft".

Zwar schien sich die Bayer-Elf von den vielen Gerüchten und Diskussionen nicht beeinträchtigen zu lassen, sie eilte trotzdem von Sieg zu Sieg, doch auch Geschäftsführer Simon Rolfes sagte am Samstag: "Es ist gut, dass in dieser Personalie jetzt Klarheit herrscht." In den entscheidenden Wochen kann sich die Werkself nun voll und ganz auf das sportliche Geschehen konzentrieren, "und", sagte Andrich, "wir wollen noch einiges erreichen". So besitzt Bayer doch noch alle drei Titeloptionen und hat allerbeste Chancen, das Double aus Meisterschaft und Pokal zu holen.

Xabi Alonso will die Erfolge mit Bayer bestätigen

Rolfes erläuterte, er sei ja im regen Austausch mit Xabi Alonso gewesen. So entwickle man ein Gefühl dafür, "in welche Richtung es geht". Darum habe ihn die Entscheidung des Trainers auch "nicht sehr überrascht". Für Bayer sei der Entschluss "hervorragend. Dass er ein begehrter Trainer ist, ist kein Geheimnis. Dass er sich trotzdem für den Verein, die Mannschaft, das Arbeiten hier entscheidet und auch über die Saison hinaus an die positive Entwicklung glaubt, ist für uns ein hervorragendes Zeichen." Man teile dieselben Ambitionen.

Die sind recht zügig umrissen: Der Erfolg soll bestätigt, der Klub auf ein neues Level gehievt werden. So umschrieb es Xabi Alonso unlängst höchstselbst. Klar ist: Bei dieser Unternehmung kann er auf die ungeteilte Zuneigung der Bayer-Fans setzen. Die Xabi-Alonso-Sprechchöre werden in nächster Zeit noch viel häufiger zu hören sein