Xabi Alonsos Ansage für die Aufholjagd: "Von Anfang an Vollgas"

Mit dem Abschluss der ersten Phase der Wintervorbereitung macht Xabi Alonso eine klare Ansage an seine Profis. Diese erwartet der Trainer in bester Verfassung am 3. Januar aus dem Urlaub zurück, damit Leverkusens Aufholjagd in der Liga richtig in Schwung kommt.

Das Fazit von Xabi Alonso nach dem 4:1-Sieg gegen den FC Zürich fiel kurz und nüchtern aus. "Es war ein Testspiel, nicht das intensivste. Im Januar machen wir hoffentlich bessere Spiele", urteilte der Leverkusener Trainer nach dem Sieg gegen allerdings schwache Schweizer.

Im Januar möchte der Trainer den Tabellenzwölften zu Bestform bringen, um die Aufholjagd in der Liga zu forcieren. Trotz ihrer beschränkten Aussagekraft möchte der Spanier diese Vorbereitungsspiele nicht missen. "Sie sind nützlich", sagt er mit Blick auf den nach einem Kreuzbandriss zurückgekehrten Florian Wirtz, "er hat weiter Wettkampfminuten gesammelt. Die Spannung und das Tempo eines Testspiels ist nicht das Gleiche wie in einem Pflichtspiel, aber um die richtigen Schritte zu machen, helfen sie." Dem Jungstar wie auch der gesamten Mannschaft,

Zwei Tests (zuvor gab es ein 0:3 bei den Glasgow Rangers) hat Bayer hinter sich. Zwei (gegen Venedig und Kopenhagen) folgen in der zweiten Vorbereitungsphase ab dem 3. Januar. In dieser erhofft sich Xabi Alonso klare Verbesserungen. Dafür ist gezielte Arbeit notwendig. "Mein Ziel für den Januar ist es, von Anfang an Vollgas zu geben." Und dafür erwartet er seine Profis in Topzustand aus dem seit Sonntag laufenden Urlaub zurück.

Für einen Profi gibt es keinen Urlaub. Xabi Alonso

Wobei Xabi Alonso dieser Begriff nicht treffend erscheint. "Sie haben alle Pläne mitbekommen. Ich habe ihnen gesagt: Für einen Profi gibt es keinen Urlaub." Eine klare Ansage an seine Spieler, die er nochmal unterstreicht: "Mein Fokus liegt darauf, nicht erst am 7., sondern schon am 3. Januar richtig zu trainieren."

Der Fokus liegt auch auf dem mentalen Wachstum

"Nicht jeden, aber fast jeden Tag" müssen seine Akteure an ihrer Fitness arbeiten. Denn der 40-Jährige empfindet die ungewöhnlich lange Winterpause am Ende doch als sehr kurz angesichts des Verbesserungsbedarfs. "Wir müssen vom ersten Tag an im höchsten Tempo trainieren. Um ehrlich zu sein: drei Wochen später müssen wir bereit sein, Bundesliga zu spielen. Das ist keine lange Zeit", mahnt er, "wir brauchen alle Spieler von Beginn an und alle engagiert vom ersten Tag an."

Schließlich müsse die Werkself "als Mannschaft fußballerisch wachsen, aber auch in Sachen Mentalität und Spirit. Das wird wichtig sein", so der Trainer. Dieser weiß, dass der Weg dahin noch ein weiter ist. Also richtet er die klare Ansage an seine Profis, um auch nicht einen Trainingstag unnötig zu verlieren. Denn möchte Bayer 04 nochmal die Champions-League-Plätze attackieren, muss sich der Werksklub schon direkt im ersten Liga-Spiel in Gladbach am 22. Januar mit Vollgas zu einer Topleistung aufschwingen.