Xabi Alonso zieht Vergleich zu Erfolgen als Spieler: "Fühlt sich noch besser an"

Als Spieler hat Xabi Alonso die größten Titel auf Nationalmannschafts- und Klubebene gewonnen. Doch den aktuellen Triumph mit Bayer 04 als Trainer ordnet der Spanier noch höher ein.

Er wurde 2010 Weltmeister mit Spanien, 2008 und 2012 Europameister. Er gewann 2005 mit dem FC Liverpool mit dem legendären "Wunder von Istanbul" nach einem 0:3-Halbzeitrückstand gegen Milan die Champions League und diese 2014 nochmal mit Real Madrid. Er wurde von 2015 bis 2017 dreimal deutscher Meister mit Bayern München, einmal DFB-Pokalsieger und 2012 spanischer Meister mit den Königlichen. Dazu kommen zwei Pokalsiege in Spanien, einer in England, zwei Erfolge im europäischen Supercup sowie je ein nationaler Superpokalsieg mit Liverpool (2007), Real (2013) und dem FC Bayern (2017).

Erfolg ist der ständige Wegbegleiter in der Karriere des Xabi Alonso. Als Spieler gewann er quasi alles "außer die Europa League, weil er nie Europa League gespielt hat", wie es Mittelfeldspieler Granit Xhaka mal treffend formulierte. Und auch als Trainer hat der 42-jährige Baske den direkten Draht zum Triumph nicht verloren.

Nach seiner ersten kompletten Saison als Erstligatrainer wird Xabi Alonso am 18. Mai die Meisterschale in den Leverkusener Himmel heben dürfen - und in der Woche darauf vielleicht auch die Trophäe, die früher mal der UEFA-Cup war, sowie den DFB-Pokal. Fürs Finale in Berlin hat sich Bayer 04 bereits qualifiziert. Das Ticket für das europäische Endspiel in Dublin möchte die Werkself nun gegen die AS Rom lösen. Am Donnerstag steigt das Hinspiel in der italienischen Hauptstadt.

Bemerkenswerte Einordnung

Wo Xabi Alonso ist, ist auch der Erfolg. Doch wo sieht der heutige Trainer den Unterschied zwischen dem aktuellen Triumph mit Bayer 04 zu denen seiner Spielerkarriere? "Meine Position ist natürlich eine andere", stellt der Spanier erst wenig überraschend fest, um dann eine bemerkenswerte Einordnung vorzunehmen. "Diesen Erfolg zu erreichen, Meister zu werden und auf einem guten Weg zu sein, noch mehr zu gewinnen, mit einem Klub, der nicht so viele Erfolge gefeiert hat in seiner Geschichte", sagt Xabi Alonso, "fühlt sich sogar noch besser an."

Angesichts der Palette seiner Titel auf den ersten Blick eine überraschende Feststellung. Doch seine Begründung ist schlüssig und hebt nochmal die Größe des aktuellen Triumphes hervor, die er mit dem Klub errungen hat und noch erringen möchte, der jahrzehntelang für das Versagen in der Titelfrage stand.

"Sie leben etwas Spezielles"

Bayer 04 zur Meisterschaft geführt und den Begriff "Vizekusen" aus dem aktuellen Sprachgebrauch der Fußballfans in Deutschland gestrichen zu haben, bedeutet dem Weltstar enorm viel. "Ich habe dieses absolute Gefühl vom Klub, von den Spielern, aber besonders von den Fans: sie leben etwas Spezielles", erklärt der Erfolgstrainer, "wenn etwas Unerwartetes passiert, etwas so Neues, fühlt es sich noch besser an."

Der Triumph mit Bayer stellt für Xabi Alonso also nicht irgendeine Meisterschaft in seiner endlos erscheinenden Titel-Sammlung dar, sondern einen Meilenstein in der Fußballgeschichte. Offenbar ähnlich bedeutsam wie "Das Wunder von Istanbul". So ist sich Leverkusens Erfolgsgarant bezüglich der aktuellen Saison sicher: "Wir werden uns noch in vielen Jahren daran erinnern." Das steht jetzt schon fest. Weitere Titel können diesen Status nur noch verstärken.