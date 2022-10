Xabi Alonso und die "große Aura": Leverkusen freut sich über Befreiungsschlag

Der Einstand hätte kaum besser sein können. Mit 4:0 fertigte Bayer Leverkusen unter dem neuen Coach Xabi Alonso den FC Schalke 04 ab und katapultierte sich damit aus den Abstiegsrängen.

"Wir brauchen die Balance zwischen Stabilität in der Zentrale und Unberechenbarkeit nach vorne", hatte der neue Leverkusener Coach bereits vor der Partie bei "Sky" gefordert. Und genau dies gelang seiner Mannschaft im Spiel gegen die Schalker beinahe in Perfektion. "Ich bin sehr zufrieden. Wir haben das Spiel in der Defensive gut kontrolliert und auch offensiv Chancen gehabt", analysierte der Baske nach der Partie.

Ein Umstand freute ihn bei seinem rundum gelungenen Debüt aber am meisten: "Das Wichtigste war für mich, dass die Spieler das umgesetzt haben, was wir machen wollten. Auch wenn es natürlich noch sehr früh ist: Für heute sind wir zufrieden und werden uns mit Video-Analysen für das nächste Spiel vorbereiten."

Sehr zufrieden zeigte sich auch Simon Rolfes. "Wir waren zu jeder Zeit kompakt, haben den Ball dominiert und trotzdem Dynamik reingebracht von der ersten Sekunde an. Heute war erster Schritt in die richtige Richtung", meinte der Geschäftsführer Sport der Leverkusener.

Rolfes' Lob und Andrichs Mahnung

Auch Robert Andrich erkannte Fortschritte im Spiel seine Teams. "Vor allem die Chancenverwertung war verbessert. Wir hatten eine bessere Zuordnung im Raum", sagte der Mittelfeldspieler, der aber auch ein wenig relativierte: "Schalke war heute nicht gut genug, um uns zu gefährden. Wir haben in der letzten halben Stunde ein bisschen unkonzentriert gespielt. Das kann sich auch mal rächen."

Während Andrich dem neuen Coach "eine große Aura" bescheinigte, hatte Rolfes bereits großes Lob für Alonso übrig. "Man konnte von der taktischen Natur schon Änderungen sehen. Er hat seine Message sehr effizient angebracht und hat eine tolle Ansprache an die Jungs."

Dass Alonso seine illustre Spieler-Vita mit zahllosen Titeln, darunter dem als Welt- und Europameister sowie Champions-League-Sieger, im Umgang mit den Spielern hilft, steht für Rolfes außer Frage. "Er hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, das wissen die Spieler. Er hat auch fachlich richtig was drauf und die Leidenschaft für den Job. Es war schon in den ersten Tagen zu sehen, dass er den Jungs immer wieder kleine Tipps gibt, um sie besser zu machen." Zumindest im ersten Spiel gleich mit durchschlagendem Erfolg.