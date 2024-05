Xabi Alonso über Wirtz: "Kein Grund, pessimistisch zu sein, aber …"

In Bochum fehlte Florian Wirtz verletzt. Im Idealfall soll er schon gegen Augsburg einen Teileinsatz bekommen. Doch Leverkusens Trainer Xabi Alonso kann vor den beiden Leverkusener Endspielen in der nächsten Woche noch keine komplette Entwarnung geben.

Er fehlte beim 5:0-Sieg in Bochum wie angekündigt im Leverkusener Aufgebot. Und dennoch war Florian Wirtz nach dem 50. Leverkusener Pflichtspiel ohne Niederlage in dieser Saison ein Thema nach den 90 Minuten. Steht Bayer 04 doch vor einer fantastischen finalen Saisonwoche, in der der 21-Jährge eine Hauptrolle einnehmen soll.

Inwieweit Wirtz an diesen acht außergewöhnlichen Tagen teilnehmen wird, hängt davon ab, wie der Zeitplan mit dem seit dem Dortmund-Spiel (1:1) am 21. April am Oberschenkel angeschlagenen Topstar aufgeht. Ein nicht komplett auskurierter Pferdekuss macht dem Zauberfuß seitdem zu schaffen, der am Donnerstag nach seiner Einwechslung im Europa-League-Halbfinale gegen die AS Rom (2:2) offensichtlich nicht in Vollbesitz seiner Kräfte war, nicht richtig sprinten konnte.

Wie sind also dessen Aussichten für das Liga-Finale am Samstag gegen Augsburg sowie die folgenden Endspiele in der Europa League gegen Atalanta Bergamo in Dublin (22. Mai) und im DFB-Pokal gegen Kaiserslautern in Berlin (25. Mai)?

"Es wäre für ihn gut, dass er vor den beiden Endspielen ein bisschen spielen kann"

"Wir haben einen Plan mit Flo. Wenn es gut läuft, wird er am Mittwoch oder Donnerstag wieder einen Teil des Trainings mitmachen und kann gegen Augsburg ein bisschen spielen", erklärte Xabi Alonso nach der Bochum-Partie. Dieses Szenario wäre die Idealvorstellung, damit der geniale Ideengeber in Dublin keinen Kaltstart hinlegen muss. "Es wäre für ihn gut, dass er vor den beiden Endspielen ein bisschen spielen kann", weiß sein Trainer, "aber es ist noch zu früh, etwas zu sagen."

Am Freitag, kündigte der Baske an, werde er "vielleicht mehr Klarheit" haben. Trotz der Erholungspause für Wirtz und aller Behandlungen möchte Xabi Alonso noch kein grünes Licht geben. "Es ist nichts schlimmer geworden", sagt er nur. Und auf die Frage, ob er weiterhin nicht um den Einsatz seines Topstars bange, hält er sich zurück: "Ich habe keine Sorge, aber physiologisch kann alles passieren. Gerade gibt es keinen Grund, pessimistisch zu sein, aber wir warten noch ein bisschen ab."