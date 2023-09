Xabi Alonso trifft "einzigartigen" Schmidt: "Eine Ehre, ihn kennenzulernen"

Wenn der 1.FC Heidenheim am Sonntag in Leverkusen antritt, treffen in vielerlei Hinsicht zwei Welten aufeinander. Klub, Etat, Kader und Trainer auf beiden Seiten stellen gewaltige Gegensätze dar. Bayer gegen Heidenheim, Xabi Alonso gegen Frank Schmidt - ein ungleiches Duell.

Lobt seinen Gegenüber am Sonntag in höchsten Tönen: Leverkusens Trainer Xabi Alonso. IMAGO/Bildbyran

Der Kontrast könnte kaum größer sein. Auf der einen Seite der Weltstar, Profi des FC Liverpool, des FC Bayern München und Real Madrids, Welt- und zweifacher Europameister, Champions-League-Sieger sowie Gewinner zahlreicher nationaler Titel in Spanien, England und Deutschland. Eine Ikone des Weltfußballs.

Auf der anderen Frank Schmidt, geboren in Heidenheim, Zweitliga-Profi in Aachen und Mannheim, mit dem 1. FC Heidenheim aufgestiegen von der Oberliga bis ins deutsche Oberhaus, seit 16 Jahren im Amt. Ein Heidenheimer Urgestein.

Xabi Alonso lobt seinen Gegenüber in höchsten Tönen

Da überrascht es nicht, dass der Blick auf die andere Trainerbank am Sonntag beim Spiel zwischen Bayer 04 und dem 1. FC Heidenheim von höchstem Respekt geprägt sein wird. So eine Persönlichkeit trifft man eben nur selten. Die Lobeshymne erfolgt dementsprechend selbstverständlich: "Das ist einzigartig. Ich habe große Bewunderung für ihn", sagt also Xabi Alonso, "so lange Zeit auf derselben Position zu sein. Das ist nicht einfach. Er ist ein großer Leader, eine große Persönlichkeit."

Der Weltstar huldigt dem Dauerbrenner unter den Bundesligatrainern. "Es ist für mich eine Ehre, ihn am Sonntag zu begrüßen. Ich freue mich, ihn kennenzulernen und wünsche ihm und Heidenheim das Beste für die Saison", sagt Xabi Alonso und drückt nochmal seine Anerkennung aus: "So lange bei einem Klub zu bleiben, ist nicht normal in einem so intensiven Job wie dem als Trainer."

Zumindest den letzten Schritt der Heidenheimer ins Oberhaus hat der Baske verfolgt. "Ich habe das Spiel gesehen, in dem sie den Aufstieg perfekt gemacht haben", erklärt er mit Blick auf den 3:2-Sieg in Regensburg, der Heidenheim erst durch zwei Tore in der Nachspielzeit gelang, "es war total verrückt. Sie hatten den Spirit. Diese Erfahrung, so in die Bundesliga aufzusteigen, muss sehr schön sein."

Es war kein Geschenk, sondern sie haben es sich verdient. Xabi Alonso über den Heidenheimer Aufstieg

Wobei der Leverkusener Trainer betont, dass dies kein Zufall gewesen sei. "Es war kein Geschenk, sondern sie haben es sich verdient", sagt der 41-Jährige, der auch deshalb am Sonntag einen widerborstigen Gegner erwartet. "Jetzt werden sie jedes Spiel kämpfen. Ich habe das Spiel gegen Bremen (4:2, Anm. d. Red.) gesehen: Sie haben Herz, sie haben Leidenschaft." Und den Respekt des gegnerischen Trainers.

Dieser ist von seinem Gegenüber fasziniert. "Es ist egal, ob sie Aufsteiger sind oder seit 20 Jahren Bundesliga spielen. Im modernen Fußball ist es fast unmöglich, so lange in einem Klub zu bleiben. Wenn wir die Chance haben, eine Persönlichkeit wie Frank Schmidt so zu erleben, müssen wir glücklich sein." Angemessene Worte, wenn man auf eine außergewöhnliche Persönlichkeit des Fußballs trifft.