Xabi Alonso schwärmt von Stanisic: "Vom ersten Tag an beeindruckt"

Vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach lobt Trainer Xabi Alonso Leverkusens Zugang Josip Stanisic. Für Jonas Hofmann, der an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt, hat er eine klare Botschaft. Und mit der Mannschaft möchte der Baske die Basis für ein echtes Gipfeltreffen am 4. Spieltag legen.

Er will ein echtes Gipfeltreffen haben: Leverkusens Trainer Xabi Alonso. imago images

Er kann sich erst seit dieser Woche im Training zeigen. Und dennoch hat Josip Stanisic bei seinem Trainer schon mächtig Pluspunkte gesammelt. "Er hat einen sehr guten Eindruck gemacht: ein guter Typ mit dem Hunger, sich zu verbessern und uns zu helfen. Er hat die Spielintelligenz, auf einigen Positionen zu spielen, ist flexibel und hat auf dem höchsten Niveau gespielt. Er kann uns sehr helfen", erklärte Xabi Alonso in einer fast nicht enden wollenden Hymne, die er mit den Worten abschloss: "Ich war vom ersten Tag an von seiner Persönlichkeit beeindruckt."

Die Konsequenz ist klar: "Josip hat die ganze Woche trainiert, er ist am Samstag dabei", sicherte der 41-Jährige der Leihgabe von Bayern München wenig überraschend einen der 20 Plätze im Spieltagsaufgebot zu. Von denen sehr überraschend auch Nadiem Amiri einen erhalten soll, obwohl der Wechsel des Mittelfeldspielers zu Leeds United komplett ausverhandelt ist. "Er steht am Samstag im Kader", kündigte Xabi Alonso jedenfalls an.

Sicherlich von Beginn an spielen wird Jonas Hofmann. Der 31-Jährige, der nach seinem Wechsel im Juli erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt, steht wegen der Dissonanzen aufgrund seines überraschenden Abschieds vor einem besonderen Spiel. Borussia wird ihn offiziell verabschieden. Wie der Empfang durch die Gladbacher Fans aussieht, bleibt abzuwarten.

"Die drei Spiele vor der Pause sind sehr, sehr wichtig"

Es käme eher überraschend, wenn es keine Pfiffe für Hofmann gäbe, der von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machte, als sich die Gladbacher Verantwortlichen sicher waren, dass er seinen Vertrag bei der Borussia verlängern würde. Eine Konstellation, die Konfliktpotenzial in sich trägt, obwohl Gladbachs Geschäftsführer Roland Virkus zuletzt versuchte, dem Thema die Brisanz zu nehmen.

Xabi Alonso erwartet, dass sein Schützling mit der Situation umgehen kann. "Wir haben darüber gesprochen", sagte der Trainer, der allerdings von einem positiven Empfang ausgeht, "die Situation ist eine spezielle. Vor dem Spiel wird er schön verabschiedet, aber während der 90 Minuten gibt es keine Freundschaft." Vielleicht auch davor nicht. Dass sein neuer Spieler davon unbeirrt sein wird, steht für Xabi Alonso außer Frage. Denn: "Jonas ist ein absoluter Profi."

Geschichte schreiben möchten Hofmann und sein Trainer im besten Fall in dieser Saison. Nach dem gelungenen Auftakt gegen Leipzig (3:2) möchte der Trainer nun die Basis für ein echtes Gipfeltreffen mit den Münchnern legen, das am 4. Spieltag direkt nach der Länderspielperiode in der ersten September-Hälfte steigt.

"Die drei Spiele vor der Pause sind sehr, sehr wichtig", erklärte der Spanier bereits nach dem Leipzig-Spiel, "wenn wir einen guten Start hinlegen, haben wir am Ende vielleicht eine gute Chance." Und im Idealfall vor dem 4. Spieltag sicher die Ausgangsposition, mindestens auf tabellarischer Augenhöhe ins Duell mit Meister Bayern München zu gehen.