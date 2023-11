Xabi Alonso jagt Guardiola: Noch zwei Siege bis zum Pep-Rekord

Xabi Alonso und Bayer 04 begeistern derzeit die Fußballfans. Phantastischer Fußball, ästhetisch wie effizient. Das Auge isst mit, wenn der spanische Trainer am Spieltag Fußball Delikatessen aus dem Sternebereich kredenzt. Aber auch die Statistiker haben ihre Freude an der Werkself.

Mit den herausragenden Leistungen gehen auch diverse Rekorde daher, die der 41-Jährige mit seinem Ensemble knackt. Da gibt es wahlweise Bayers beste Punktausbeute oder die höchste Leverkusener Trefferquote in der Liga-Geschichte zu feiern. Xabi Alonso sorgt mit Bayer 04 derzeit für einen Superlativ nach dem anderen.

Und die nächste Bestmarke wackelt: Nach dem allerdings nicht souveränen 5:2-Erfolg in der 2. Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten SV Sandhausen ist Xabi Alonso mit dem Werksklub auch nach 14 Pflichtspielen in dieser Saison ungeschlagen. Bleibt Bayer 04 auch am Samstag in Sinsheim gegen 1899 Hoffenheim unbesiegt, würde der Baske den Vereinsrekord von Klaus Toppmöller aus der Saison 2001/02 einstellen, der die ersten 15 Partien ohne Niederlage geblieben war. Zu Bundesligazeiten ist diese die interne Bestmarke; als Zweitligist blieb Bayer 04 1978/79 unter Willibert Kremer sogar in 23 Pflichtspielen vom Start weg unbesiegt.

Es wäre der zweite Toppmöller-Rekord, den Xabi Alonso innerhalb von sieben Tagen knackt. Schon mit dem 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg am Sonntag hatte er den Leverkusener Vereinsrekord unter Toppmöller aus dem März 2002 übertroffen, der sieben Pflichtspiele in Serie gewonnen hatte. Nach dem Erfolg in Sandhausen steht Xabi Alonso aktuell bei neun Erfolgen hintereinander.

Und in der Liga kann der Welt- und Europameister noch vor der Länderspielperiode Mitte November einen Allzeit-Rekord von Pep Guardiola einstellen. Der jetzige Man-City-Trainer legte 2015/16 mit dem FC Bayern den besten Start der Ligageschichte hin, holte nach zehn Siegen von Beginn an und einem Remis am elften Spieltag damals 31 von 33 möglichen Zählern.

Bayer steht bei 25 von 27 Punkten

Xabi Alonso steht derzeit bei 25 von 27 möglichen Punkten. Mit zwei Siegen am Samstag in Hoffenheim und am Sonntag kommender Woche gegen Union Berlin hätte er mit seinem Team auch diese Bestmarke egalisiert. Seine bisherige Ausbeute bedeutet nur Platz 2 in 61 Jahren Bundesliga. Hinter Pep.

Doch der Vergleich mit Guardiola gefällt dem Basken sichtlich. Hatte er doch nach dem Sieg gegen Freiburg, der ihn auf Platz 2 dieses Rankings hob, erklärt: "Das sind interessante Daten. Sie zeigen, dass das, was wir bisher geleistet haben, brutal ist." Und fügte mit einem Lächeln an: "Ich habe Pep nicht geschlagen - das ist eine Herausforderung für die Zukunft …" Wer Xabi Alonso kennt, weiß, dass er das trotz Lächelns durchaus ernst meint.