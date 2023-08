"Wunsch, wieder in Italien zu spielen": Krajnc verlässt Hannover 96

Luka Krajnc zieht es nach zwei Spielzeiten bei Hannover 96 zurück in die italienische Serie B. Der 28-jährige Innenverteidiger unterschreibt bis 2025 bei Aufsteiger US Catanzaro.

Kehrt nach drei Jahren in Deutschland zurück in den italienischen Profifußball: Luka Krajnc. IMAGO/Jan Huebner

Nach zwei Jahren gehen Luka Krajnc und Hannover 96 wieder getrennte Wege, das verkündeten die Niedersachsen am Mittwochabend. Der 28-Jährige wechselt zu US Catanzaro in die zweite italienische Liga, wo er bis 2025 unterschreibt. Zu einer möglichen Ablösesumme machten beide Vereine keine Angaben.

Der Innenverteidiger kam im Sommer 2021 nach einer Leihe bei Fortuna Düsseldorf von Frosinone Calcio zu den 96ern und lief seitdem insgesamt 43-mal für die Hannoveraner auf. Sein einziger Treffer gelang dem Slowenen in der vergangenen Saison beim 4:0-Auswärtssieg in Magdeburg. In dieser Spielzeit stand Krajnc in keinem der vier Pflichtspiele im Kader.

Bereits vor seinem Engagement bei den Düsseldorfern spielte der Verteidiger lange Zeit in Italien. Aus der Jugend seines Heimatvereins NK Maribor zog es ihn 2011 zum CFC Genua. Über den Cesena FC, Cagliari Calcio, Sampdoria Genua und Frosinone Calcio führte sein Weg letztlich 2020 zunächst per Leihe nach Düsseldorf, ehe es fix nach Hannover ging.

Krajnc "hätte gerne mehr Spielzeit erhalten"

"Natürlich hatten wir auch schwere Phasen als Mannschaft und ich persönlich hätte gerne noch mehr Spielzeit erhalten - aber das wünscht sich jeder Spieler. Für mich ist im Rückblick entscheidend, dass wir als Team einen guten Zusammenhalt hatten und ich mich tagtäglich in der Kabine und im Klub sehr wohlgefühlt habe", zog der viermalige Nationalspieler einen Strich unter seine Zeit beim Zweitligisten.

"Jetzt freue ich mich auf meine neue Aufgabe und dass mein Wunsch, wieder in Italien zu spielen, in Erfüllung gegangen ist", erklärte Krajnc, der in der Serie B bereits 104 Einsätze sammelte (ein Tor, eine Vorlage). 96-Sportdirektor Marcus Mann bezeichnete den scheidenden Slowenen als "feinen Kerl, dem wir für die Zukunft alles erdenklich Gute wünschen".

Im Süden Italiens soll Krajnc nun dem Aufsteiger aus Catanzaro zu einer stabilen Saison verhelfen. Der Serie-C-Meister 2022/23 startete mit einem 0:0 bei der US Cremonese in die Saison.