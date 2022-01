Wunsch erfüllt: Hertha lässt Piatek nach Florenz ziehen

Krzysztof Piatek und Hertha BSC wurden nie richtig warm miteinander - nun ist die Zeit des Polen in Berlin zunächst beendet: Der Angreifer wird bis Saisonende an die AC Florenz ausgeliehen.

Zudem sicherte sich die Fiorentina zum Saisonende eine Kaufoption auf Piatek, der für den aktuellen Tabellensiebten der Serie A mit der Rückennummer 19 auflaufen wird. Am Samstagnachmittag wird Piatek von der Fiorentina offiziell vorgestellt.

Vor fast exakt zwei Jahren kam Piatek von der AC Mailand mit großen Vorschusslorbeeren zur Hertha. Stolze 23 Millionen Euro überwiesen die Berliner für den Mittelstürmer an die Rossoneri. Geld, das vermeintlich gut angelegt war, denn zuvor hatte er in 55 Ligaspielen im Milan-Trikot in der der Serie A starke 26 Tore erzielt. Doch die großen Hoffnungen, die die Hertha-Bosse in ihn setzten, konnte Piatek in Berlin nicht erfüllen. Insgesamt bestritt der 1,83 Meter große und 77 Kilo schwere Strafraumstürmer bislang 56 Bundesligapartien für den Hauptstadtklub, in denen er zwölf Tore erzielte. In dieser Saison kommt der 26-Jährige, dessen Qualitäten im Strafraum und im Abschluss eigentlich unbestritten sind, auf lediglich zehn Pflichtspiele (viermal Startelf, ein Tor, ein Assist). Nun trennen sich die Wege.

Bobic: "So haben wir eine für alle Beteiligten gute Lösung gefunden"

"Krzysztof kam mit dem Wunsch nach Veränderung auf uns zu. Dass er sich in der italienischen Liga wohlfühlt, ist kein Geheimnis. So haben wir eine für alle Beteiligten gute Lösung gefunden", kommentierte Fredi Bobic den Abgang Piateks auf der Hertha-Website. Mit einer Rückkehr rechnet Hertha nicht, denn der Bundesligist hat der Fiorentina nach der halbjährigen Leihe eine Kaufoption eingeräumt.