Wunsch entsprochen: Schönfelder auf Leihbasis zum Jahn

Offensive Verstärkung für Jahn Regensburg: Vom SV Werder Bremen kommt Oscar Schönfelder für eine Saison auf Leihbasis an die Donau.

Oscar Schönfelder bleibt der 2. Bundesliga erhalten. Der offensive Mittelfeldspieler wurde für eine Saison von Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen an den SSV Jahn verliehen. "Oscar ist auf uns zugekommen und hat den Wunsch geäußert, sich ausleihen zu lassen. Wir haben mit Regensburg eine wirklich gute Option für ihn gefunden", erklärte Clemens Fritz, Bremens Leiter Scouting und Profifußball.

Schönfelder wechselte 2020 aus der Mainzer U 19 zu Werder. Seitdem absolvierte der 21-jährige Juniorennationalspieler elf Pflichtspiele für die Profis. Zudem kam er auch in der U 23 zu elf Einsätzen, in denen ihm vier Tore gelangen.

"Zu seinen Stärken gehören Tempo, Technik und Spielverständnis"

"Mit Oscar beschäftigen wir uns schon länger. Er ist ein flexibel einsetzbarer Spieler mit einer guten Ausbildung. Zu seinen Stärken gehören Tempo, Technik und Spielverständnis", sagte Regensburgs Geschäftsführer Sport Roger Stilz über Schönfelder.

Der gebürtige Berliner selbst erhofft sich von der Leihe vor allem Spielpraxis in der 2. Liga. "Ich hatte von Beginn an einen super Eindruck und mit den Verantwortlichen gute Gespräche. Persönlich möchte ich so viele Einsatzzeiten wie möglich sammeln und mich im Profifußball weiter etablieren", so Schönfelder.