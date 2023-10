"Wunderbares Beispiel": Bayern-Talent Krätzig unterschreibt Profivertrag

Frans Krätzig ist nun Bayern-Profi. Der deutsche Rekordmeister hat den 20 Jahre alten Linksverteidiger am Freitag mit einem entsprechenden Vertrag ausgestattet.

Traf in Münster in Mittelstürmermanier: Bayern-Linksverteidiger Frans Krätzig. Getty Images

Frans ist zwar nicht ganz Franz und Krätzig kein Beckenbauer, doch erste Spuren hinterlässt der 20-jährige Linksfuß dieser Wochen beim großen FC Bayern, der nun Nägel mit Köpfen macht. Am Freitag hat das Talent, das die Münchner in der Jugend teilweise auch selbst ausgebildet haben, einen Profivertrag beim deutschen Rekordmeister unterschrieben. Das Arbeitspapier ist gültig bis 2027.

"Wir freuen uns sehr, dass Frans Krätzig bei uns seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat. Er ist ein wunderbares Beispiel, wie wir auch künftig Talente beim FC Bayern entwickeln und idealerweise in unsere Profimannschaft integrieren wollen", wird Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen auf der Website des Rekordmeisters zitiert: "Aufgrund seiner konstant guten Leistungen in den vergangenen Wochen und Monaten war für uns völlig klar, dass wir ihn langfristig an den FC Bayern binden wollen."

Krätzig kann auch offensiver spielen - und zentraler

"Wir sind sehr glücklich, dass Frans nun mindestens weitere vier Jahre bei uns bleibt", sagt Sportdirektor Christoph Freund: "Er ist eines der ersten Talente, die 2017 am damals ganz neuen FC Bayern Campus gestartet sind - und ein Beleg, dass sich konsequente Arbeit auszahlt. Frans ist ein sehr spielintelligenter Junge, er hat einen starken linken Fuß, ist auf mehreren Positionen einsetzbar und einfach ein richtig guter, positiver Typ. Spieler wie er sind Vorbilder, wie man sich in jungen Jahren beim FC Bayern bis zu den Profis durchsetzen kann."

Der gebürtige Nürnberger wurde auch beim ansässigen FCN geformt, 2017 ging es für den Linksverteidiger, der offensiver auch in der Zentrale eingesetzt werden kann, schließlich nach München. Nach dem Juniorenbereich zunächst in die zweite Mannschaft, für die er 2022/23 immerhin 32 Regionalligaspiele machte (zwei Tore, drei Vorlagen). Erst im Mittelfeld, in der Rückrunde größtenteils als Linksverteidiger.

Das ist eine unbeschreibliche Ehre, ich bin sehr stolz. Frans Krätzig

Als solcher wurde er in der ersten Mannschaft des FCB in dieser Saison bereits in Liga und Pokal eingesetzt, beim 4:0-Erstrunden-Sieg über Preußen Münster erzielte er sein erstes Pflichtspiel-Tor im Profi-Bereich - nachdem er mit seinem fulminanten Siegtreffer im Vorbereitungsspiel gegen Liverpool (4:3) erstmals für Furore gesorgt hatte. Profi, das ist er nun auch. Womöglich als zweiter Linksverteidiger hinter Alphonso Davies - je nachdem, wie Thomas Tuchel mit Neuzugang Raphael Guerreiro plant. Und je nachdem, wie gut Krätzig seine Kurzeinsätze weiterhin nutzt.

"Das ist eine unbeschreibliche Ehre, ich bin sehr stolz", gibt Krätzig zu: "Der FC Bayern ist einer der besten Vereine der Welt. Ich bin allen dankbar für das Vertrauen und die Möglichkeit und werde versuchen, immer mein Bestes zu geben. Das ist jetzt nur der Startpunkt, ich muss weiter hart an mir arbeiten."