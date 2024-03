Würdigung der 54er-Meister: Hannover stellt Sondertrikot vor

Vor 70 Jahren gewann Hannover 96 seine zweite und bis heute letzte Deutsche Meisterschaft. Um das damalige Team entsprechend zu würdigen, wird der Zweitligist in zwei Wochen in einem Sondertrikot auflaufen - gegen den Gegner von damals.

"Wir lebten von unserem Team und von der Freundschaft", erinnert sich Rolf Gehrcke in einem Vereinsstatement an die Mannschaft von 1954, die Hannover 96 überraschend die Deutsche Meisterschaft bescherte. Nach 1938 die zweite der Vereinshistorie und bis heute die letzte.

Der 91-Jährige ist der einzige noch lebende Spieler aus eben jenem Team und posierte vor Kurzem für ein Fotoshooting gemeinsam mit den aktuellen 96-Profis Marcel Halstenberg und Nicolo Tresoldi mit der Meisterschale vor der Kamera - und in einem ganz besonderen Trikot: Denn zum 70-jährigen Jubiläum der Meisterschaft bringt der Zweitligist ein Sondertrikot heraus.

Das komplett in dunkelgrün gehaltene Jersey soll eine "Würdigung der Helden von 1954" darstellen, heißt es vonseiten des Tabellenvierten. Bei der Farbe haben sich die Designer am Originaltrikot des Finals von 1954 orientiert, damals lief Hannover nicht im gewohnten Rot, sondern eben in Grün auf.

5:1-Triumph gegen den hochfavorisierten FCK

Im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft in Hamburg war der hochfavorisierte 1. FC Kaiserslautern um die späteren WM-Helden Fritz und Ottmar Walter, Horst Eckel, Werner Kohlmeyer und Werner Liebrich als Heimmannschaft geführt, daher spielte der FCK in Rot. 96 wich auf grüne Trikots mit weißen Hosen und schwarzen Stutzen aus - und gewann am Ende überraschend mit 5:1 gegen den damaligen Titelverteidiger.

Es ist eine wunderbare Sache, das nach 70 Jahren so zu würdigen. Rolf Gehrcke

In genau dieser Kombination wird Hannover auch im Ligabetrieb das Sondertrikot präsentieren. Als Premiere ist das Samstagabendspiel am 26. Spieltag vorgesehen, am 16. März (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sind ausgerechnet die Roten Teufel zu Gast. "Es ist eine wunderbare Sache, das nach 70 Jahren so zu würdigen", meint Gehrcke.

Als weitere Besonderheit neben der Farbe sind die Namen des kompletten 96-Meisterkaders in das Trikotdesign eingearbeitet. Die traditionelle Schnürung ist mit einem elastischen Gummizug als V-Ausschnitt dargestellt, anstelle des heutigen Vereinslogos prangt die schwarz-weiß-grüne Fahne - bis 1962 das offizielle Klublogo - auf der Brust.