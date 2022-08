Gelungenes Comeback: Wormatia Worms ringt OFC nieder

Der VfR Wormatia Worms hat am 1. Spieltag der Regionalliga Südwest Top-Favorit Kickers Offenbach geschlagen, der sich überraschend ideenlos präsentierte.

Bei seiner Rückkehr in die Regionalliga hat der VfR Wormatia Worms ein erstes Statement abgegeben und Titelaspirant Kickers Offenbach mit 1:0 in die Schranken gewiesen. Die Truppe von Neu-Coach Max Mehring, der vor dem Spiel, Herz und Leidenschaft gefordert hatte, setzte diese Anweisung zu 100 Prozent um. Die Spieler der Wormatia schmissen sich in jeden Zweikampf, standen hinten kompakt und ließen den Offenbachern kaum Raum zur Entfaltung. Worms brannte freilich kein Offensivfeuerwerk, machte aus seinen wenigen Möglichkeiten aber das Beste.

Der OFC hatte über die gesamte Spieldauer mehr Ballbesitz, wusste mit zahlreichen Neuzugängen in der Startelf damit aber gegen die bissigen Gastgeber nichts anzufangen. Zwei magere gefährliche Torchancen von Lemmer (31., 78.), die Cymar vereitelte, mehr brachten die Offenbacher nicht zustande. Zudem hinterließ die letzte Reihe der Gäste nicht immer den sichersten Eindruck.

So auch beim einzigen Treffer des Tages in der 18. Minute, als die OFC-Defensive an der rechten Grundlinie schlampig agierte, den Ball verlor und Kasper aus spitzem Winkel traf. Kasper hatte im zweiten Durchgang nach schönem Chipzuspiel sogar das 2:0 auf dem Schlappen, bei seinem Volleyversuch von der Strafraumkante war Richter diesmal aber zur Stelle (53.).

Ansonsten prägten viele Zweikämpfe im Mittelfeld das Spielgeschehen. Erst in der Schlussphase, als bei den Hausherren langsam die Kräfte zur Neige gingen, tauchte der OFC häufiger in der Nähe des Wormser Strafraums auf. Die Kreativität fehlte aber weiter. Mehr als Distanzschüsse und hohe Bälle in den Sechzehner hatten die Gäste nicht zu bieten.

Nächste Woche wartet auf Worms nun das erste Auswärtsspiel beim FC Astoria Walldorf. Offenbach empfängt am Bieberer Berg die TSG Hoffenheim II.