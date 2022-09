Gesamte Offensivreihe um Haaland trifft: ManCity besiegt die Wolves klar

Manchester City ist vorübergehend Tabellenführer der Premier League: Der englische Meister schenkte der sonst so starken Abwehr der Wolves drei Treffer ein. Zu den Torschützen gehörte abermals Haaland.

Torschützen unter sich Erling Haaland (2.v.l.) jubelt mit Jack Grealish (rechts daneben) über das 1:0 bei den Wolves. IMAGO/Action Plus

Grealish trifft nach 55 Sekunden

Nicht einmal eine Minute war vorbei, als ManCity in Führung ging: Die Skyblues hatten leichtes Spiel und De Bruyne gab die Kugel nach einem Doppelpass mit Foden scharf vors Tor, Grealish schob ein (1.). Pep Guardiolas Wechsel vor dem Aufeinandertreffen mit der bis dahin besten Abwehr der Liga (vier Gegentore) machten sich also direkt bezahlt.

Der Trainer des englischen Meisters hatte neben Foden auch Ruben Dias und Bernardo Silva im Vergleich zum späten 2:1 gegen den BVB aufgestellt, Aké, Gündogan und Mahrez mussten auf die Bank. Grealish bedankte sich derweil für das Vertrauen, das auch Akanji erneut erhielt.

Weil die Wolves die Kugel immer wieder im Mittelfeld leichtfertig hergaben, erhöhte City. Haaland durfte nach Bernardo Silvas Pass unbedrängt aufs Tor zulaufen, der Norweger bedankte sich und schoss aus rund 20 Metern zu seinem elften Saisontor in der Premier League ein (16.).

Collins sieht nach Kung-Fu-Tritt glatt Rot

Zu allem Überfluss dezimierte sich der Gastgeber selbst: Wolves-Verteidiger Collins streckte Grealish per Kung-Fu-Tritt an der Außenbahn nieder (33.) und sah völlig zu Recht glatt Rot. Die Dominanz des Guardiola-Teams nahm zu, auch wenn beispielsweise Daniel Podence (40.) gut abschloss.

Trotz Unterzahl ging bei den mutigen Wolves in Hälfte zwei viel nach vorne. Am Ende musste Ederson jedoch lediglich in Durchgang eins gegen Goncalo Guedes einmal eingreifen (4.).

Foden macht den Deckel drauf

Für die seit dem Seitenwechsel etwas passiven Citizens sorgte Foden noch für den Schlusspunkt (69.), somit hatten alle drei Akteure der Offensivreihe des Gastes getroffen, zweimal assistierte De Bruyne.

Nach der Länderspielpause sind die Wolves bei West Ham am Samstag (1. Oktober, 18.30 Uhr) gefordert. Einen Tag später empfängt ManCity um 15 Uhr ManUnited zum Manchester-Derby.