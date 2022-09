Die Rückkehr der Vieira-Gesänge: Arsenal verteidigt eindrucksvoll Platz 1

Der FC Arsenal hat hoch und verdient mit 3:0 beim FC Brentford gewonnen, der in Heimspielen zuvor ungeschlagen gewesen war. Für das Highlight sorgte ein Mann mit einem in Nordlondon geläufigen Namen.

Große Leistung, großer Jubel: Der FC Arsenal führt weiterhin die Premier League an. IMAGO/Sportimage

Vor heimischer Kulisse hatte der FC Brentford bis dato nicht nur kein Spiel verloren, sondern auch Manchester United, gegen das Arsenal zuletzt die erste Niederlage kassiert hatte, mit 4:0 vorgeführt. Dennoch ging ein forscher Spitzenreiter bei den Bees schon nach zwei Minuten beinahe in Führung, Martinelli traf in bester Abschlussposition allerdings den Ball nicht richtig.

In der Folge entwickelte sich eine dynamische, ausgeglichene Partie, in der beide Teams mal proaktiv angriffen, mal auf Gegenstöße lauerten - und den Gegenüber kaum zu seinem Offensivspiel finden ließ. Als abgebrühter kristallisierten sich die Gunners heraus, die durch Kopfbälle von Saliba (nach einer Ecke, 17.) und Gabriel Jesus (nach einer Flanke, 28.) zu einer verdienten 2:0-Pausenführung kamen.

Arsenal wechselt jüngsten Premier-League-Spieler ein

Nach Wiederbeginn machte die Arteta-Elf da weiter, wo sie zuvor aufgehört hatte. Gabriel Jesus wirbelte brasilianisch, Fabio Vieira traf aus 25 Metern ansatzlos traumhaft zur 3:0-Vorentscheidung (49.). Der Gästeblock jubelte ausgelassen und trat auf den Plan: Ob der Namensgleichheit packten die Arsenal-Fans prompt ihre Gesänge für Klublegende Patrick Vieira wieder aus.

Während hinten Abwehrfels Saliba aufräumte, verpassten Saka (66.) und Gabriel Jesus (86.) vorne ein noch höheres Ergebnis - wie auch Joker Damsgaard auf der Gegenseite im Eins-gegen-eins mit Ramsdale den Anschluss (71.). In der Schlussphase belagerten die Bees zwar noch mal den Strafraum ihrer Gäste, die sich dennoch unbeschadet hielten - und die mit dem erst 15-jährigen Ethan Nwaneri (15 Jahre, 181 Tage) den jüngsten Spieler der bisherigen Premier-League-Geschichte einwechselten.

Ein Punkt auf das Verfolger-Duo

Die erste Heim-Niederlage der Bees war also eine deutliche und in der Höhe verdiente, durch die der FC Arsenal (18 Punkte) seine Spitzenposition vor Manchester City und Nordlondon-Rivale Tottenham (jeweils 17) in eindrucksvoller Manier sichern konnte.