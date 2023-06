"Wollte unbedingt zu uns": Fürth holt Paderborn-Torjäger Srbeny

Die SpVgg Greuther Fürth hat am Dienstagmorgen ihren ersten Sommerneuzugang präsentiert: Vom SC Paderborn stößt Stürmer Dennis Srbeny (29) zum Kleeblatt.

Die Fürther haben den ersten Transfer für den Sommer festgezurrt, mit Dennis Srbeny kommt ein Angreifer nach Fürth, der die 2. Bundesliga bestens kennt. "Dennis ist erfahren, kennt die zweite Liga aus fast 100 Spielen und hat nachgewiesen, dass er weiß, wo die Kiste steht", wird Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi zitiert: "Wir hatten sehr gute Gespräche mit ihm und seinem Berater und haben das Gefühl, dass Dennis auch unbedingt zu uns wollte. Wir freuen uns, dass er künftig in weiß-grün stürmt."

Srbeny, der ablösefrei zu haben war und bis 30. Juni 2026 unterschrieb, machte bis dato 99 Zweitligaspiele (24 Tore), 17 in der Bundesliga (fünf Treffer) sowie acht in der Premier League für Norwich City (ein Tor)."Er bringt eine sehr gute körperliche Präsenz mit, was wichtig für unser Spiel ist", erklärt Fürths Cheftrainer Alexander Zorniger: "Genauso wie seine mannschaftsdienliche Art zu spielen und sein guter Torabschluss uns guttun werden." Der 1,90 Meter große Srbeny kam in der vergangenen Spielzeit 33-mal für Paderborn zum Einsatz, wurde dabei allerdings auch 24-mal eingewechselt (kicker-Notenschnitt 3,85). Insgesamt verbuchte er in der Spielzeit 2022/23 sieben Scorerpunkte, zu den vier Toren kamen drei Assists.

Bereits am Montagnachmittag hatte der gebürtige Berliner die sportärztlichen Untersuchungen erfolgreich absolviert und anschließend seinen Vertrag unterschrieben, sodass er pünktlich zum Trainingsstart am 21. Juni erstmals mit seinen neuen Teamkollegen auf dem Platz stehen kann.

"Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht, das hat mir imponiert", gibt Srbeny in einem ersten Statement zu: "Ich habe ein sehr gutes Gefühl mit der Entscheidung, nach Fürth zu kommen, und deshalb habe ich mich auch für das Kleeblatt entschieden." Mit Paderborn landete Srbeny in der abgelaufenen Saison auf Rang sechs, das Kleeblatt als Bundesliga-Absteiger auf Platz zwölf.