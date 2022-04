"Wollen die härteste Tür sein": Klauß spricht offensiv vom Aufstieg

Der 1. FC Nürnberg und Aufstieg? So richtig auf dem Schirm hatte den Club wohl keiner mehr. Davon wollen die Franken jetzt profitieren.

Alle Arme nach oben: Der Club will aufsteigen. IMAGO/HMB-Media

"Das Wichtigste war heute die Reaktion auf den Ausgleichstreffer", stellte Club-Trainer Robert Klauß nach der Partie bei "Sky" fest. Seine Mannschaft agierte im zweiten Durchgang zu passiv und wurde prompt mit einem Gegentreffer bestraft.

Die schwerste Phase des Spiels überstanden die Mittelfranken anschließend aber schadlos und gingen dann durch ihren zweiten Standardtreffer durch Lukas Schleimer etwas überraschend wieder in Führung (82.). "So ist manchmal Fußball: Wenn man es am meisten braucht, dann schickt der Himmel Standardtore", stellte Klauß glückselig fest.

"So gut waren wir bei Standards noch nicht"

Und das, obwohl seine Mannschaft von der Körpergröße her klare Nachteile gegen die großgewachsenen Lilien-Akteure nachwies. "So gut waren wir noch nicht bei Standards diese Saison", gab Klauß daher auch zu.

Wir spielen eine richtig gute Saison und haben noch fünf Spiele, um daraus eine überragende zu machen. Robert Klauß

Die plötzliche Stärke beim ruhenden Ball kam genau zum richtigen Zeitpunkt, denn durch den Dreier nach zuvor zwei sieglosen Spielen pirscht sich der Club als Jäger wieder an die Aufstiegsränge heran und ist nur noch drei Zähler vom Relegationsrang entfernt. "Wir spielen eine richtig gute Saison und haben noch fünf Spiele, um daraus eine überragende zu machen. Das ist einfach richtig schön, uns haben nicht viele auf der Rechnung", so Klauß, der darin den größten Vorteil seiner Mannschaft in der Endphase der Saison sieht.

"Das Programm spricht für uns"

"Wir können gewinnen, die anderen haben etwas zu verlieren. Wir wollen die härteste Tür sein, wenn man in die Bundesliga will", so der 37-Jährige, der nach dem Dreier nun offensiv vom Aufstieg spricht. "Wir können jetzt das Visier hochklappen und Attacke geben - vielleicht sind wir der lachende Dritte".

Ob das geschieht, dass haben die Mittelfranken selbst in der Hand, die ersten Drei aus der Tabelle haben allesamt noch den Club vor der Brust, angefangen mit Bremen am kommenden Sonntag (13.30 Uhr). "Das Programm spricht für uns", gibt sich Klauß für den Endspurt optimistisch.