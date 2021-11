Wohlgemuth verlängert in Paderborn

Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth bleibt dem SC Paderborn 07 erhalten. Der 42-Jährige hat seinen Vertrag verlängert.

Bleibt in Paderborn: Fabian Wohlgemuth. imago images/Ulrich Hufnagel

Auch nächste Saison heißt Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth. Wie der Verein am Mittwoch bekanntgab, hat der 42-Jährige seinen ursprünglich 2022 auslaufenden Vertrag verlängert.

"In diesem Umfeld macht es Spaß, an der sportlichen Entwicklung und der Zukunftsfähigkeit des SC Paderborn 07 insgesamt zu arbeiten", wird Wohlgemuth zitiert. "Der Profifußball soll in Paderborn ein festes Zuhause haben. Das ist unser Auftrag."

Wohlgemuth, über dessen neue Vertragslaufzeit "Stillschweigen" vereinbart wurde, heuerte in der Saison 2019/20 beim SCP an, der Verein stieg wenige Monate später aus der Bundesliga ab. Momentan belegt Paderborn den dritten Rang in der 2. Bundesliga.