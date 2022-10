Wölfe adeln Thuram: "Weltklassestürmer" und "Lebensversicherung für Gladbach"

Marcus Thuram sorgt weiter für Furore. Nach seinem Doppelpack beim 2:2 in Wolfsburg steht der Angreifer bei schon sieben Saisontoren. Auch bei den Wölfen zeigt man sich beeindruckt von der Qualität des 25-Jährigen.

"Thuram ist ein Weltklassestürmer. Das muss man ganz klar so sagen. Er besitzt Weltklasseformat", meinte Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer am Samstag voller Anerkennung. Und auch Niko Kovac geizte nach dem Schlusspfiff nicht mit Lob für den Doppeltorschützen. "Er ist eine Lebensversicherung für die Gladbacher und ein Garant dafür, dass sie so weit vorne in der Tabelle stehen", erklärte der Wölfe-Coach.

Thuram, immer wieder Thuram. Am Samstag traf der Franzose im dritten Spiel in Folge, wodurch er sein Torekonto auf sieben Treffer aufstockte. Drei Assists gehen zusätzlich in die starke Scorerbilanz nach zehn Spieltagen ein. Die vergangene, komplett verkorkste Saison scheint bereits eine Ewigkeit zurückzuliegen. Thuram blüht unter Neu-Trainer Daniel Farke auf. Er fühlt sich in der neuen Rolle als Nummer 9 in Borussias Offensive immer wohler.

Er ist immer noch dabei, sich an diese zentrale Stürmerrolle zu gewöhnen. Da geht es immer noch um Laufwege, aber wir arbeiten daran. Daniel Farke

"Marcus ist in einer herausragenden Verfassung. Er hat alle Qualitäten, um diese Position top auszufüllen", sagte Farke in Wolfsburg. Tempo, Wucht, Durchsetzungsvermögen und eine beachtliche Stärke im Dribbling zeichnen Thuram, der zu Beginn seiner Gladbacher Zeit zunächst vor allem auf dem linken Flügel zum Einsatz kam, aus. Inzwischen wird er auch als Torlieferant immer zuverlässiger. "Er ist immer noch dabei, sich an diese zentrale Stürmerrolle zu gewöhnen. Da geht es immer noch um Laufwege, aber wir arbeiten daran", sagte Farke. Trotzdem sei Thuram schon jetzt "ein außergewöhnlicher Spieler von allerhöchster internationaler Klasse."

Vertrag des Franzosen läuft 2023 aus

Im Sommer 2021 stand Thuram kurz vor einem Wechsel zu Inter Mailand, ehe er sich schwer am Knie verletzte und der Transfer platzte. Im Fokus vieler europäischer Top-Klubs steht der Stürmer auch jetzt wieder. Was Thuram besonders interessant macht: Im Sommer 2023 läuft sein Vertrag aus, der Angreifer ist nach der Saison ablösefrei. Die Borussen versuchen seit Monaten, den Vertrag mit Thuram zu verlängern - bisher aber erfolglos.