Der VfL Bochum lieferte zum Auftakt der Saison 2023/24 eine erschreckende Vorstellung ab. Was denken Sie: Wo landet der VfL Bochum in der Endabrechnung?

0:5 beim VfB Stuttgart - der Auftritt des VfL Bochum am 1. Spieltag war erschütternd. Statt sich für das Pokalaus zu revanchieren, musste der Revierklub gleich die zweite herbe Enttäuschung hinnehmen.

Nun wurde dem Team von Trainer Thomas Letsch keine einfache Saison prognostiziert - wie schon in der vergangenen Spielzeit. 2022/23 startete Bochum gar mit sechs Niederlagen am Stück. Am Ende aber stand der Klassenerhalt. Was denken Sie? Wo landet der VfL Bochum am Ende dieser Saison? Stimmen Sie ab.

