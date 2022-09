WM-Kader? Reuter: "Berisha ist einen Gedanken wert"

Am vergangenen Samstag erzielte Mergim Berisha den Siegtreffer gegen den FC Bayern München, am Donnerstag ließ er beim 5:2-Testerfolg gegen Austria Lustenau einen Viererpack folgen. Wird der 24-Jährige zum Überraschungskandidaten für die WM?

Geht es nach Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter, dann sollte Bundestrainer Hansi Flick Berisha auf dem Zettel haben: "Sollte es noch Überraschungen im WM-Kader geben, ist unser Angreifer Mergim Berisha einen Gedanken wert", schrieb er in der Kolumne "Einwurf" in der Donnerstagausgabe des kicker. Der gebürtige Berchtesgadener lief zuletzt 2021 für den DFB auf, als er mit der U 21 den Europameistertitel gewann. Daran im Anschluss und nach seinem Wechsel von RB Salzburg zu Fenerbahce Istanbul verschwand er etwas aus dem Blickfeld.

Doch nun ist Berisha zurück in Deutschland, vorerst per Leihe bis Saisonende, Kaufoption für den FCA inklusive. Diese Bühne nutzt der Angreifer trotz seines späten Wechsels Ende August zur Eigenwerbung. Beim 1:0-Sieg in Bremen legte er für Torschütze Ermedin Demirovic auf, gegen die Bayern schlug er selbst eiskalt zu. Der Viererpack gegen Lustenau dürfte sein Selbstvertrauen weiter gestärkt haben, zwischen der achten und 38. Minute glückte ihm dabei ein lupenreiner Hattrick.

Nach der Bundesligapause wegen der Länderspiele gastiert der FCA beim FC Schalke 04 und will dort den Schwung der jüngsten Siege mitnehmen. Für Berisha wird es die nächste Möglichkeit, sich in Erinnerung zu rufen. An guten Mittelstürmern besteht in Deutschland schließlich bekanntermaßen Bedarf. Und der FC Augsburg darf sich aktuell bestätigt fühlen, mit Berisha einen richtig guten Griff getan zu haben. Nach den ersten Eindrücken ist er eine enorme Verstärkung für die zu Saisonbeginn so harmlose Offensive.