Wirtz sagt "gut", aber Xabi Alonso bremst: "Dürfen nicht zu schnell sein"

Während sich der angeschlagene Florian Wirtz selbst zuversichtlich gibt, bremst nun Leverkusens Trainer Xabi Alonso die Erwartungen, was einen Einsatz des Topstars am Samstag gegen Augsburg betrifft.

Die Zuversicht ist einer gesunden Skepsis gewichen. Hatte sich Xabi Alonso am Sonntag noch optimistisch gezeigt, dass Florian Wirtz nach einem hartnäckigen Pferdekuss aus dem Dortmund-Spiel am Samstag im Bundesligafinale gegen den FC Augsburg spielen könnte, so warnte der Leverkusener Trainer am Mittwoch vor unbedachter Eile, nachdem der Nationalspieler nur individuell hatte trainieren können.

Wirtz muss "die richtigen Schritte gehen"

"Ich habe mit Flo gesprochen, sein Gefühl war besser, aber wir dürfen nicht zu schnell sein. Wir müssen die richtigen Schritte gehen", mahnte der spanische Baske, "wir werden Tag für Tag weitersehen. Es ist nur ein Thema des Schmerzes. Es gibt kein Risiko, dass es eine schlimmere Verletzung wird. Heute war es besser. Was morgen passiert, entscheiden wir später."

Der 21-jährige Wirtz hatte zuvor am Vormittag auf dem Trainingsplatz neben der Autobahnstelze 40 Minuten mit Athletiktrainer Markus Müller gearbeitet. Unter den wachsamen Augen von Sven Elsinger, Bayers Leiter der Physiotherapie, und von Geschäftsführer Simon Rolfes arbeitete der Kreativakteur ein 40-minütiges Programm ab, dessen Intensität sich aber in Grenzen hielt.

39 Minuten nach Beginn des Teamtrainings im Ulrich-Haberland-Stadion hatte Wirtz nach dem Warmlaufen eine lockere Laufschule, leichte Passübungen und lockere Slalomdribblings durchgeführt. Dazwischen absolvierte es immer wieder leichte Steigerungsläufe, bei denen er aber vielleicht bei der Belastung an die 50-Prozent-Marke ging. Später folgten noch Flugbälle über 30 Meter und zum Abschluss etwas längere und intensivere Steigerungsläufe, ohne ansatzweise in den Sprintbereich überzugehen.

Prioritäten und Zeit sprechen gegen Augsburg

Die Zeit bis zum Augsburg-Spiel wird damit in jedem Fall knapp, wie auch Xabi Alonsos Statement zeigt. Wirtz selbst erklärte zu einem Einsatz am Samstag allerdings nur kurz und knapp, dass es "gut" aussehe. Dass der 21-Jährige am liebsten gegen Augsburg beim Salatschüssel-Finale dazu beitragen würde, dass Bayer als erster Klub in der dann 61-jährigen Bundesligageschichte eine komplette Saison unbesiegt bleibt, ist klar.

Doch nicht nur wegen Xabi Alonsos warnenden Worten dürfte für den Nationalspieler nur ein Kurzeinsatz bleiben - wenn überhaupt. Schließlich steht das Europa-League-Endspiel in Dublin gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch nächster Woche auf Bayers Prioritätenliste ganz oben.