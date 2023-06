"Wird unsere Offensive bereichern": Aue angelt sich Mittelstürmer Meuer

Der FC Erzgebirge Aue hat sich mit Angreifer Steffen Meuer verstärkt. Der 23-Jährige machte zuletzt bei der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach auf sich aufmerksam.

Erzgebirge Aue hat am Montag seinen siebten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Demnach wird Steffen Meuer künftig für den Drittligisten auf Torejagd gehen. Er ist nach Sean Seitz der zweite Stürmer aus der Regionalliga, der sich den Veilchen in diesem Sommer anschließt. Meuer kommt ablösefrei und hat in Aue einen Einjahresvertrag unterschrieben.

In den vergangenen beiden Spielzeiten trug Meuer das Trikot von Borussia Mönchengladbach und erzielte für die zweite Mannschaft der Fohlen in beiden Saisons neun Tore. Jetzt sei seine Zeit reif für das Profigeschäft, befand FCE-Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich: "Steffen hat in den vergangenen Jahren stets seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt, und wir trauen ihm zu, diese auch in der 3. Liga nachzuweisen."

Aue muss sich in der Offensive neu aufstellen

Aue, das in der abgelaufenen Saison die siebtschwächste Offensive der Liga verzeichnete, erhofft sich von seinem Neuzugang neuen Wind im Angriff. "Mit seiner Zielstrebigkeit und seinem sehr guten Torabschluss wird er unser Spiel in der Offensive bereichern", betonte Heidrich.

Dass sich Aue im Sturm neu aufstellt, neu aufstellen muss, liegt auch daran, dass Top-Torjäger Dimitrij Nazarov (zehn Treffer) den Verein in Richtung Offenbach verlassen wird. Auch Mittelstürmer Antonio Jonjic kehrt dem FCE den Rücken, um sich Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden anzuschließen.

