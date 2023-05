Jonjic ist Wiesbadens erster Neuzugang

Der SV Wehen Wiesbaden hat Antonio Jonjic ablösefrei vom FC Erzgebirge Aue verpflichtet. Der 23-jährige Angreifer freut sich auf die neue Herausforderung - "egal in welcher Liga".

Aufstiegsanwärter SV Wehen Wiesbaden hat den ersten Neuzugang an Land gezogen. Ab der kommenden Saison wird Antonio Jonjic die Offensive der Hessen verstärken. Der 23-jährige Angreifer kommt ablösefrei vom Ligakonkurrenten FC Erzgebirge Aue und erhält beim SVWW ein bis zum 30. Juni 2026 datiertes Arbeitspapier. Das teilte der Tabellenvierte am Dienstag mit.

"Antonio ist ein leidenschaftlicher und robuster Stürmer, der mit seinem Torinstinkt eine permanente Gefahr für gegnerische Mannschaften darstellt", erklärte Paul Fernie, Sportlicher Leiter bei den Rot-Schwarzen. "Wir freuen uns sehr, dass wir einen ehrgeizigen und entwicklungsfähigen Spieler trotz anderer Angebote von unserem Weg überzeugen konnten."

Jonjic bringt Zweitliga-Erfahrung mit

Der beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildete Jonjic sammelte in der laufenden Saison in bislang 14 Drittliga-Einsätzen für die Veilchen neun Scorerpunkte - zusammengesetzt aus fünf Toren und vier Assists. In den beiden vorherigen Spielzeiten kam Jonjic insgesamt 36-mal in der 2. Bundesliga (sechs Tore, ein Assist) für Aue zum Einsatz. Seine Zweitliga-Erfahrung könnte in der nächsten Saison gefragt sein, schließlich befindet sich der SVWW aktuell auf dem Relegationsplatz, da Freiburg II nicht aufsteigen darf.

"Ich möchte mit vielen Toren zum sportlichen Erfolg des SVWW beitragen", sagte Jonjic und fügte an: "Egal in welcher Liga."

