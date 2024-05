"Wir suchen Teamplayer": Manga wird Schalkes neuer Kaderplaner

Hinter vorgehaltener Hand war längst klar, dass Ben Manga Schalkes neuer Kaderplaner wird. Nun hat S04 die Personalie auch offiziell bestätigt.

"Ben Manga ist neuer S04-Direktor für Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede", hieß es in einer Schalker Vereinsmitteilung am Freitag. Der 50-Jährige, der als Aktiver Mitte der Neunziger Jahre dreimal in der Bundesliga für Fortuna Düsseldorf auflief, wird das Scouting gemeinsam mit Sportdirektor Marc Wilmots übernehmen.

Zur Abgrenzung der beiden Direktorenposition sagte der S04-Vorstandvorsitzende Matthias Tillmann, dass Wilmots die "Verantwortung für das Erreichen der kurzfristigen sportlichen Ziele" trage, während Manga für die "sportliche Langfriststrategie" zuständig sei. "Die Verpflichtung von Ben Manga ist ein starkes Signal für unseren Klub. Vorstand und Aufsichtsrat haben ihm in mehreren Gesprächen unsere Strategie für den Sport aufgezeigt, an deren Umsetzung er nun federführend und mit voller Überzeugung arbeiten wird“, so Tillmann weiter.

Manga war von Dezember 2022 bis Oktober 2023 beim englischen Zweitligisten FC Watford als Technischer Direktor angestellt, ehe sein Vertrag aufgelöst wurde. Zuvor hatte er sechseinhalb Jahre erfolgreich als Leiter Direktor Profifußball bei Eintracht Frankfurt gearbeitet.

Größter Coup war die ablösefreie Verpflichtung von Randal Kolo Muani, den die Hessen im vergangenen Sommer für 95 Millionen Euro an PSG abgaben. Auch bei Alemannia Aachen, der TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart war er bereits im Scouting-Bereich tätig.

Welche Spieler Manga sucht

Manga soll auch auf Schalke den Karren wieder flott kriegen. Vorstand und Aufsichtsrat hätten sich laut Tillmann für die Bundesliga-Rückkehr einen Rahmen von drei Jahren gesetzt, indem der Aufstieg und der anschließende Klassenerhalt geschafft werden solle. "Wir suchen Teamplayer, die bereit sind, alles für den Erfolg der Mannschaft zu geben", hieß es von Manga, der laut S04 einen langfristigen Vertrag erhält. "Dabei sind verschiedene Qualitäten gefordert, vor allem aber das passende Verständnis der eigenen Aufgabe. Mentalität schlägt Talent, wenn es nicht zielgerichtet eingesetzt wird."

