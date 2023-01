"Wir haben uns geeinigt": Cozza kommt sofort nach Wolfsburg

Neuzugang für den VfL Wolfsburg: Nicolas Cozza, der ansonsten im Sommer gekommen wäre, wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Niedersachsen. Laut französischen Medien erhält der Linksverteidiger einen Vertrag bis 2027.

Vor der Unterschrift in Wolfsburg: Nicolas Cozza. IMAGO/PanoramiC

Die Verhandlungen waren kompliziert, weil der Montpellier HSC in der Ligue 1 in sportlichen Nöten steckt. Dennoch haben die Franzosen und der VfL Wolfsburg nun zueinander gefunden und in der Personalie Nicolas Cozza den entscheidenden Schritt vollzogen. "Wir haben uns geeinigt", bestätigt VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke dem kicker, "der Transfer steht vor dem Abschluss."

Laut französischer Medien ist der 24-Jährige an diesem Dienstag in Deutschland eingetroffen. Der VfL zahlt für den ehemaligen U-21-Nationalspielers Frankreichs, der im Sommer ablösefrei gekommen wäre, nach kicker-Informationen rund 500.000 Euro. Er soll einen Vertrag bis 2027 erhalten.

Cozza soll Roussillon ersetzen

Cozza schließt damit die Kaderlücke, die durch den Abgang von Jerome Roussillon entstanden ist. Der Franzose, 2018 ebenfalls aus Montpellier nach Wolfsburg gekommen, wechselte in diesem Januar zu Ligakonkurrent Union Berlin. Zwar hätten die VfL-Verantwortlichen keine Bauchschmerzen gehabt, noch bis zum Sommer auf Cozza zu warten, jedoch zeigt alleine schon das Spiel am heutigen Dienstag bei Hertha BSC (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker), dass es durchaus mal eng werden könnte hinten links.

Beim Wolfsburger Gastspiel muss Niko Kovac am Abend auf den gelbgesperrten Paulo Otavio verzichten, wodurch der Trainer zu Umstellungen seiner fünfmal in Folge siegreichen Mannschaft gezwungen ist. Aller Voraussicht nach wird Shootingstar Micky van de Ven von seiner angestammten Position im Abwehrzentrum auf die linke Seite rücken, Maxence Lacroix übernimmt anstelle des Niederländers den Posten des linken Innenverteidigers und spielt an die Seite von Sebastiaan Bornauw.

Neuzugang Cozza verstärkt künftig die zweitbeste Defensive (20 Gegentore, nur Bayern ist mit 14 besser) der Liga, vier der vergangenen fünf Partien gewann der VfL zu null.