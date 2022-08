"Wir fragten uns: Sieben Jahre?" Musiala verblüffte seine Förderer früh

Jamal Musiala ist herausragend in die Saison gestartet. Grund genug, sich mal bei den Leuten umzuhören, die den erst 19-Jährigen schon einige Jahren kennen. Und die kommen regelrecht ins Schwärmen.

Rosh Bhatti hat Jamal Musiala schon sehr früh gesehen. Er gilt als Entdecker des aktuellen Bayern-Profis. "Er hat angefangen zu spielen und war besser als wir Trainer. Wir dachten uns, er kann uns trainieren. Dann haben wir uns angeschaut, wie alt er ist und sahen, er ist erst sieben Jahre alt. Wir fragten uns: Sieben Jahre?", staunte Bhatti damals und erzählt von einem echten Wow-Moment: "Das Tor, das er erzielt hat, werde ich nie vergessen. Er hat angetäuscht, der Torwart ist ins Leere gesprungen, dann hat er dasselbe nochmal wiederholt. Als der Torwart dann versucht hat aufzustehen, hat er den Ball genau über ihn gelupft. Jeder hat sich angeschaut und gedacht: Wow!"

Solche Momente hatten mit dem jungen Talent sicher schon viele. Denn Musiala war einfach sehr früh schon sehr gut. Auch Bayerns Nachwuchsleiter Jochen Sauer kennt den Teenager bestens. "Man hat am Anfang direkt gesehen, was er für ein wahnsinnig guter Fußballspieler ist. Technisch sehr sauber, ein sehr eleganter Spieler", erzählt Sauer in der aktuellen kicker.tv-Show "Was geht, Bundesliga?" von Musialas Anfängen in München 2019 und fügt ein Manko an: "Die ersten Trainingseinheiten ging es bei uns ziemlich zur Sache, man hat schon gemerkt, dass er sich körperlich erst noch daran gewöhnen muss."

Doch genau daran arbeitete Musiala sehr fix, hörte bei Trainer Miroslav Klose und den anderen Coaches sehr gut zu - und setzte die Tipps rasch um. "Die ersten paar Monate in der U 17 bei ihm waren davon geprägt, dass er sich Spiel für Spiel im Defensivverhalten verbessert hat. Er hat sich Hinweise vom Trainerteam zu Herzen genommen und wie wenige andere Spieler so schnell wie möglich umgesetzt. Diese Lernbereitschaft und Entwicklungskurve hat ihn dahin gebracht, wo er jetzt mit 19 Jahren schon ist", berichtet Sauer.

"Da passieren Dinge, die man nicht erklären kann"

Mit seinen 19 Jahren hat Musiala schon 15 Länderspiele absolviert (ein Tor) und lief bereits 59 Mal in der Bundesliga für die Bayern auf (15 Tore). In dieser Saison kam der Mittelfeldmann herausragend aus den Startlöchern, überzeugte beim 6:1 in Frankfurt (zwei Tore, kicker-Note 1) und 2:0 gegen Wolfsburg (ein Tor, kicker-Note 2). In Bochum (7:0) musste er dann angeschlagen passen.

Was den Youngster so besonders macht, weiß Nachwuchsleiter Sauer: "Es passieren einfach manchmal Dinge, die man selber nicht erklären kann. Er hat technische Fähigkeiten und Bewegungsabläufe, wenn man die danach versucht zu erklären, ist es schwierig für jeden Trainer und Scout nachzuvollziehen. Diese überraschenden Momente, die er im Dribbling hat, im Eins-gegen-eins, das ist eine große Stärke und für ganz wenige Abwehrspieler überhaupt richtig zu verteidigen."

Auf diese Qualitäten hoffen die Bayern auch am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder, wenn es im Duell Erster gegen Zweiten gegen Borussia Mönchengladbach geht.

"Was geht, Bundesliga?" ist vor Bundesliga-Spieltagen immer am Donnerstagabend abrufbar. In der aktuellen Folge (siehe oben oder auf Youtube) geht es um Bayerns Top Talent Jamal Musiala. Was macht den Youngster so stark und für die Abwehrspieler kaum zu verteidigen?