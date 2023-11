"Wir arbeiten gemeinsam an einer Lösung": Kruse verlässt wohl den SC Paderborn

Kein halbes Jahr nach seiner Verpflichtung ist Max Kruse anscheinend schon wieder Geschichte beim SC Paderborn. Von seinen Teamkollegen verabschiedete er sich per WhatsApp und Paderborns Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber deutete nun eine Trennung an.

Es sollte wohl nicht sein. Kruse, der für den Zweitligisten seit seiner Verpflichtung Ende Juni nur fünfmal auflief, kam beim SCP überhaupt nicht in Fahrt. Zur Wahrheit gehört zwar auch, dass der 35-Jährige wochenlang aufgrund eines Muskelfaserrisses am Fußballspielen gehindert war und obendrein das letzte Ligaspiel gegen den 1. FC Nürnberg (1:3) wegen einer Nackenverletzung verpasste.

Nun berichtete "Reviersport" am Dienstagabend zuerst, dass sich die Wege von Kruse und dem SC Paderborn schon wieder trennen. Wie das Portal schreibt, habe sich der Offensivakteur per WhatsApp-Nachricht von seinen Teamkollegen verabschiedet. "Leider hat es nicht so funktioniert, wie ich beziehungsweise der Verein es sich vorgestellt haben, aber so ist das manchmal im Fußball", heißt es in der Nachricht von Kruse. "Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt Paderborn-Fan bin, aber ich drücke euch die Daumen."

Kruse befindet sich aktuell zu einer Reha-Maßnahme in Berlin

Auf den Medienbericht reagierte am Mittwochmorgen auch Paderborns Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber. "In Abstimmung mit dem Verein befindet sich Max Kruse aktuell zu einer Reha-Maßnahme in Berlin", erklärte der 40-Jährige und führte aus: "Unabhängig davon hat sich die sportliche Situation für beide Seiten nicht in der gewünschten Form entwickelt. Mit Blick darauf arbeiten wir gemeinsam an einer Lösung, wie wir den weiteren Weg gestalten."

Laut "Reviersport" soll es zeitnah zur einer Vertragsauflösung zwischen dem Verein und Kruse kommen. Wie es mit dem Offensivspieler und seiner Karriere weitergeht, ist derweil nicht bekannt.