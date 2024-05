Wiesbaden hofft nur noch auf die Relegation: "Anscheinend braucht unser Verein das"

Durch die Niederlage in Braunschweig muss Wehen Wiesbaden am letzten Spieltag noch um den Klassenerhalt zittern. Kapitän Sascha Mockenhaupt will sich dabei nicht auf Schützenhilfe verlassen.

Setzt auf Wiesbadens Relegations-Erfahrung: Sascha Mockenhaupt. IMAGO/Eibner