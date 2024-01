Wiedersehen mit Bordalas: Leipzig verleiht Moriba nach Getafe

Wie erwartet gehen Ilaix Moriba und RB Leipzig zumindest vorübergehend erneut getrennte Wege. Der Mittelfeldspieler schließt sich für das kommende halbe Jahr auf Leihbasis Getafe an.

Was sich bereits am Sonntag angedeutet hatte, ist nun offiziell. Ilaix Moriba verlässt RB Leipzig erneut auf Leihbasis gen Spanien. Der 20-Jährige schließt sich für das kommende halbe Jahr dem FC Getafe an. Eine Kaufoption besitzen die Azulones aber nicht. "Er hat sich bei uns tadellos verhalten und im Training gute Leistungen gezeigt. Jetzt ist es einfach wichtig, dass er viel Spielzeit bekommt. Diese hat Getafe ihm zugesichert und sich sehr um Ilaix bemüht", so Leipzig Sportdirektor Rouven Schröder.

Moriba trifft beim Tabellenachten von La Liga auf einen alten Bekannten. Unter Getafe-Trainer José Bordalas lief der Mittelfeldspieler bereits in der zweiten Saisonhälfte der Spielzeit 2021/22 14-mal im spanischen Oberhaus auf - damals allerdings im Trikot des FC Valencia.

Erst Afrika-Cup, dann Getafe

Nach anderthalb Jahren bei den Fledermäusen war Moriba im Sommer zu seinem Stammklub nach Leipzig zurückgekehrt. Ursprünglich sollte das ehemalige Barça-Talent sofort an einen anderen Klub weiterverliehen werden, doch dieser Plan ging nicht auf. Moriba ging zwar mit RB in die Saison, stand aber nicht eine Spielminute auf dem Platz. "Immerhin" gehörte er in sechs Bundesliga-Partien und in der ersten Pokalrunde in Wiesbaden (3:2) zum Kader.

Generell hatten sich die Sachsen 2021 deutlich mehr von der Verpflichtung des Guineers versprochen. 16 Millionen Euro überwies RB an den FC Barcelona. Pro Bundesligaspiel (zwei Partien im deutschen Oberhause 2021/22) zahlten die Leipziger also acht Millionen Euro.

Die Getafe-Fans müssen sich bis zum Debüt von Moriba aber noch etwas gedulden. Denn der Achter wurde für den Afrika-Cup berufen.