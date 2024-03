Wieder wichtig: Latza plötzlich Schalker Startelf-Kandidat

Danny Latza spielt kaum mehr eine Rolle bei Schalke 04, gegen Hertha BSC am Sonntag könnte er nun erstmals in der Rückrunde in der Startelf stehen. Rechtsverteidiger Brandon Soppy fällt derweil aus, für Kenan Karaman wird es ein Wettlauf gegen die Zeit.

Als "Soforthilfe" hatten ihn die Schalker im Winter angepriesen, um kurz nach der Verpflichtung von Brandon Soppy festzustellen, dass der nur bis Saisonende von Atalanta ausgeliehene 22-Jährige erhebliche Fitnessdefizite aufweist. Die mussten erst einmal aufgearbeitet werden, in den beiden Heimspielen gegen den FC St. Pauli (3:1) und SC Paderborn (3:3) stand er dann jeweils in der Startelf. Soppy machte einen guten Job, eigentlich wäre er für das Spiel am Sonntag bei Hertha BSC (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gesetzt gewesen.

Eigentlich. Denn Soppy wird nicht mitfahren können zum Duell der Bundesliga-Absteiger. Er klagt über muskuläre Probleme, die, und das können die Schalker jetzt schon absehen, dem Defensivspieler einen Strich durch die Rechnung machen. Die anschließende Länderspielpause gibt ihm dann ausgiebig Gelegenheit, seine Beschwerden loszuwerden. Als Ersatz steht am Sonntag Cedric Brunner bereit, der in den vergangenen Wochen allerdings mehrfach als Schwachstelle in der Verteidigung aufgefallen war.

Während der Einsatz von Topscorer Kenan Karaman (9 Tore, 7 Vorlagen) gegen Hertha BSC aufgrund von muskulären Beschwerden zumindest fraglich ist, wird Paul Seguin definitiv ausfallen. Er sah gegen Paderborn seine fünfte gelbe Karte, was Geraerts vor die knifflige Frage stellt, wen er im defensiven Mittelfeld aufbietet.

Spielt Schallenberg wieder in der Innenverteidigung?

Ron Schallenberg wäre natürlich erste Wahl, doch der im Sommer als Chef-Sechser vom SC Paderborn verpflichtete 25-Jährige wurde von Geraerts für die Heimspiele gegen St. Pauli und Paderborn überraschend zum Innenverteidiger umfunktioniert - mit großem Erfolg. Schallenberg füllte die Rolle in beiden Partien als regelmäßig aus dem Viererverbund herausstechender Abwehrspieler weitgehend vorbildlich aus, Geraerts würde ihn auch gern in Berlin auf dieser Position aufbieten.

So könnte einer wieder wichtig werden, der mal als Leistungsträger geholt und zum Kapitän ernannt worden war, doch schon seit Monaten nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Plötzlich gilt Danny Latza nun als Startelf-Kandidat für die Rolle vor der Abwehr, es wäre erst sein zweiter Einsatz von Beginn an in dieser Saison. Seinen bisher einzigen absolvierte der Routinier im August beim 0:2 gegen Holstein Kiel.