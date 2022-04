Wieder verletzt: Tolisso fehlt den Bayern wohl erneut mehrere Wochen

Der FC Bayern muss offenbar erneut wochenlang auf Corentin Tolisso verzichten. Der Franzose verletzte sich in Freiburg.

Dass Julian Nagelsmann am Samstag in Freiburg kurz vor Schluss Marcel Sabitzer für Kingsley Coman gebracht hat, weiß angesichts des Wechselfehlers inzwischen wohl jeder. Dass parallel Niklas Süle kam, weil Corentin Tolisso nicht weiterspielen konnte, ging fast ein wenig unter - hat sportlich aber womöglich die größeren Konsequenzen für den FC Bayern.

Denn Tolisso, der erst in der 62. Minute für Leon Goretzka eingewechselt worden war, hat sich erneut verletzt. Und laut "Bild" hat sich der 27-jährige Mittelfeldspieler erneut einen Muskelfaserriss zugezogen, der ihn mehrere Wochen zum Zuschauen zwingen wird. Bis Mitte März war er bereits rund drei Wochen wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallen.

Nun dürfte er mindestens die Viertelfinalspiele gegen Villarreal in der Champions League und die Bundesliga-Auftritte gegen Augsburg und in Bielefeld verpassen. Auch das Topspiel gegen Dortmund am 23. April könnte zu früh kommen.

Nicht zuletzt verletzungs- bzw. krankheitsbedingt kommt der französische Nationalspieler in dieser Saison erst auf 14 Bundesliga- und vier Champions-League-Einsätze. Ob sein auslaufender Vertrag verlängert wird, ist weiterhin offen. Falls nicht, bleiben ihm nur noch wenige Gelegenheiten, das Bayern-Trikot zu tragen.