Wieder der Oberschenkel: Palacios fällt bei Bayer 04 aus

Exequiel Palacios hat es schon wieder erwischt. Der Argentinier hat sich in Freiburg erneut am Oberschenkel verletzt und fällt für zwei Länderspiele aus. Zumindest sein Einsatz für Bayer 04 gegen Hoffenheim dürfte gefährdet sein.

Er war gerade wieder in Schwung gekommen, da hat bei Exequiel Palacios schon wieder das Verletzungspech zugeschlagen. Und das erneut am rechten Oberschenkel.

Beim Leverkusener 3:2-Sieg in Freiburg war der defensive Mittelfeldspieler in der 89. Minute ausgewechselt worden, nachdem er sich zuvor an die Rückseite des rechten Oberschenkels gefasst und sich gedehnt hatte. Am Montag verkündete nun der argentinische Fußballverband, dass der 25-Jährige mit einer Muskelverletzung ausfällt.

Da Palacios auf die komplette Länderspieltour mit dem Weltmeister in den USA verzichten muss, bei der Argentinien am Samstag (1.30 Uhr deutscher Zeit) in Philadelphia auf El Salvador und am Mittwoch (3.50 Uhr deutscher Zeit) in Los Angeles auf Costa Rica treffen wird, deutet darauf hin, dass es sich zumindest um eine kleine strukturelle Verletzung handeln dürfte.

Erst im Januar hatte sich Palacios am rechten Oberschenkel verletzt

Damit spricht alles dafür, dass der Einsatz von Palacios beim ersten Leverkusener Pflichtspiel nach der Länderspielperiode gegen die TSG Hoffenheim (30. März) zumindest gefährdet ist. Sollte es sich nur um einen kleinen Muskelfaserriss handeln, wäre vielleicht ein Einsatz im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Fortuna Düsseldorf am 3. April möglich.

Für Palacios ist die erneute Verletzung in jedem Fall bitter. Hatte sich der Techniker doch erst am 20. Januar beim 3:2-Sieg in Leipzig eine schwere Verletzung ebenfalls am rechten Oberschenkel zugezogen. Damals war die vorderseitige Muskulatur betroffen.

Nach einem schwachen Startelf-Comeback beim 2:2 in der Europa League bei Qarabag Agdam Anfang März hatte der Gaucho danach beim 2:0 gegen Wolfsburg und beim 3:2-Sieg im Rückspiel gegen Qarabag (da als Joker) aufgetrumpft und seine Klasse unter Beweis gestellt, ehe es ihn in Freiburg nun wieder erwischte.