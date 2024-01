Wieder das Kreuzband: Tolba fehlt Bochum lange

Was für ein Pech für Mohammed Tolba. Der 19-Jährige, seit dieser Saison fester Bestandteil im Profikader des VfL Bochum, hat sich erneut das Kreuzband gerissen und muss eine lange Pause einlegen.

Vor knapp einem Jahr sah die Welt von Mohammed Tolba äußerst rosig aus. Der damals 18-Jährige wurde beim VfL Bochum mit einem Profivertrag ausgestattet. "Ich bin sehr glücklich, dass ich dem Verein, dem ich so viel zu verdanken habe, etwas zurückgeben kann", hatte der Kapitän der U 19 erklärt, der es vergangene Saison immerhin viermal in den Spieltagskader der Profis geschafft hatte.

Doch zurückgeben konnte der Youngster, der seit 2015 beim Revierklub ist, verletzungsbedingt seitdem noch nicht viel. Anfang Mai riss sich Tolba nämlich das Kreuzband. Im Dezember kehrte er zwar auf den Trainingsplatz zurück, doch nun musste er einen heftigen Rückschlag hinnehmen: Tolba hat sich erneut das Kreuzband gerissen.

"Das ist ein echtes Drama", meinte Patrick Fabian. "Wir werden Mo erneut in allen Belangen unterstützen. Ich weiß aus eigener leidvoller Erfahrung, was so eine Verletzung für einen Fußballer bedeutet. Aber ich habe auch erlebt, wie man gestärkt aus solchen Situationen hervorgehen kann", so der VfL-Geschäftsführer.

Auch Sportdirektor Marc Lettau kann es kaum fassen: "Es tut mir unheimlich leid für Mo. Wir haben die Verletzung eingehend untersucht, die medizinische Abteilung rät zu einer Operation." Nach dem Eingriff erhält Tolba "unsere volle Unterstützung, er bleibt ein wichtiger Bestandteil".